Динамо – Шахтар: хто розсудить топ-матч за Суперкубок України

Київське Динамо 22 вересня зіграє проти Шахтаря у Суперкубку України. Головним арбітром зустрічі стане Андрій Коваленко.

Бригада арбітрів на українське дербі

Визначилась бригада арбітрів, яка працюватиме на матчі Суперкубка України Динамо – Шахтар. Головним суддею зустрічі стане Андрій Коваленко з Полтави.

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Це його перше українське Класичне у статусі головного арбітра. Лайнсменами на лініях будуть Семен Шлончак (Черкаси) та Андрій Скрипка (Кропивницький). Четвертим рефері стане Ігор Пасхал із Херсона.

Резервний арбітр – Олександр Жуков (Харків).

Арбітр VAR – Євген Арановський (Київ)

Спостерігач арбітражу – Сергій Задіран (Дніпро).

Що відомо про Андрія Коваленка

У новому сезоні-2021/2022 Коваленко розсудив чотири матчі, два з яких були на рівні УПЛ. У цьому сезоні арбітр перетинався із Шахтарем у сьомому турі, коли "гірники" впевнено переграли Дніпро-1 з рахунком 2:0.

Щодо поєдинків Динамо, то востаннє Коваленко працював на матчах киян у минулому сезоні. Тоді столичний клуб розписав "суху" мирову з Маріуполем, у цій грі динамівці грали у меншості.

Матч за Суперкубок України Динамо – Шахтар відбудеться у середу, 22 вересня. Стартовий свисток судді пролунає у Києві на НСК "Олімпійський" о 21:00.