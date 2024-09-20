Динамо не помічає суперників в УПЛ: киян може зупинити амбітний Рух, який мріє про єврокубки
Київський клуб виглядає головним претендентом на чемпіонство в Україні. Команда Олександра Шовковського матиме змогу здобути шосту перемогу в УПЛ поспіль.
Цими вихідними в чемпіонаті України пройдуть матчі 7 туру УПЛ. Одна із центральних ігор вікенду пройде у Києві, де місцеве Динамо прийматиме львівський Рух, пише 24 Канал. Початок – 21 вересня о 18:00.
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Переможна хода Динамо
Кияни відмінно стартували у сезоні 2024-2025. Підопічні Шовковського виграли всі п'ять матчів в рамках УПЛ, що дозволило їм очолити турнірну таблицю.
При цьому в Лізі чемпіонів Динамо майже пройшло в основну стадію, вибивши Партизан та Рейнджерс. Втім на цих вихідних на "біло-синіх" чекає, мабуть, найсильніший поки опонент в Україні. Рух декларує бажання вийти в єврокубки.
Старт для команди Пономарьова видався непоганим, львів'яни тріумфували у трьох з п'яти матчів. Причому в усіх трьох випадках "жовто-чорні" вигравали всуху та розгромно. Наразі Рух посідає шосту сходинку в УПЛ.
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У звітній грі Динамо вважається явним фаворитом. На успіх київського клубу виставлений коефіцієнт 1,35, тоді як на Рух – 10,00. Нічия ж оцінюється у 5,30.
При цьому експерти очікують на велику кількість голів у матчі. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,68, тоді як на ТМ2,5 – 2,19. Головними претендентами на забитий гол є наступні футболісти:
- Владислав Ванат (Динамо) – 2,00
- Едуардо Герреро (Динамо) – 2,20
- Ігор Краснопір (Рух) – 2,75
- Ілля Квасниця (Рух) – 3,00
- Андрій Ярмоленко (Динамо) – 3,00
- Віталій Буяльський (Динамо) – 3,50
- Микола Шапаренко (Динамо) – 3,50
- Максим Брагару (Динамо) – 3,50