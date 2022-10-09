Воротарське прокляття: Динамо може втратити Бойка – у голкіпера натяк на жахливу травму

Київське Динамо 9 жовтня зустрічається з львівський Рухом у 6-му турі УПЛ. Наприкінці першого тайму відбувся момент, який змусив Мірчу Луческу схопитись за голову.

Денис Бойко невдало приземлився на ногу під час передачі з флангу від гравця Руха. Голкіпер із криком впав на газон. Поки клубні медики надавали голкіперу Динамо допомогу, суддя сигналізував про закінчення першого тайму.

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Ще одна воротарська втрата

У підтрибунне приміщення Бойко пішов на власних двох. По перерві Денис продовжив захищати ворота київського клубу. Але вже на 54-й хвилині ліг на газон та вже не зміг продовжити гру. Головний арбітр зустрічі зупинив гру та попросив вибігти на поле медиків Динамо.

У їх компанії Бойко пішов за межі поля. Замість нього місце рамці київських воріт зайняв Руслан Нещерет, який нещодавно повернувся у загальну групу після другої поспіль травми за рік на носі.

Спортивний лікар Дмитро Бабелюк прокоментував пошкодження голкіпера "біло-синіх" у матчі проти Руха. Він прогнозує, що у Бойка травма "хрестів". Саме через неї на понад шість місяців вилетів із гри півзахисник Динамо Микола Шапаренко, який травмувався у грі Ліги Європи проти турецького Фенербахче.

Кіпер Динамо приземлявся на ногу після того, як зіграв на м’ячі. При приземленні коліно набуло типового для ушкодження "хрестів" вальгусного відхилення. Варто зауважити, що при приземленні стопа була ротована назовні, що може свідчити про додаткове ушкодженням меніска. Одразу після травми голкіпер впав на газон та закричав, очевидно відчувши злощасне "клацання" в коліні,

– написав Бабелюк у телеграмі.

Після виходу на поле Бойка по перерві Бабелюк спрогнозував, що кут таки не був настільки крутим для серйозного пошкодження.

"Дуже цікаво оглянути коліно після гри, але дуже важливо, що гравець таки повернувся на поле, це дуже крута прогностична ознака, яка означає, що баланс в коліні залишився стабільним", – відповів спортивний лікар.

Після вимушеної заміни Дениса у другому таймі лікар зізнався, що був здивований рішенням голкіпера продовжити гру після такої травми.

Правильним варіантом було достроково закінчити гру, пройти медичне обстеження, щоб не посилювати серйозність пошкодження. Бабелюк припустив, що у голкіпера київського клубу може все обійтись розтягом або частковим надривом зв'язки, а не повним її розривом.

Але, це, на жаль, теж не завжди рятує від хірургічного втручання.

На момент зупинки матчу, який призупинили через повітряну тривогу, рахунок був 2:0 на користь Динамо. Дублем відзначився Віталій Буяльський.