Динамо розпочав підготовку до нового сезону УПЛ: команда зібралась у Києві

У п'ятницю, 17 червня, київське Динамо зібралось у столиці України, щоб провести медичне обстеження команди. Перша частина футболістів вже пройшла традиційний огляд.

Попереду новий чемпіонат та Ліга чемпіонів

16 червня футболісти, тренерський штаб та весь персонал Динамо повернувся в Україну. Вже наступного дня перша частина гравців пішла на медичний огляд, інша частина футболістів приїде у клініку вже 18 червня.

До теми Динамо проведе два благодійні матчі проти клубів із Швейцарії

Після чого на підопічних Мірчі Луческу чекатиме невеличкий тренувальний збір у Києві, а вже 22 червня команда відлетить у Румунію. А через два дні 24 червня візьме курс у Швейцарію, де проведе два благодійні матчі проти місцевих клубів.

26 червня динамівці зіграють проти друголігового Івердон Спорту, а вже 29-го зустрінуться з Лозанною Спорт. Обидва матчі відбудуться під благодійною егідою "Play for Peace. Stop the War" на підтримку України.



Футболісти Динамо пройшли медичне обстеження / Фото київського клубу

У перший день на медогляд прибуло 11 футболістів – Олександр Андрієвський, Денис Антюх, Артем Бєсєдін, Крістіан Біловар, Віктор Блізніченко, Денис Бойко, Володимир Бражко, Микита Бурда, Віталій Буяльський, Вікентій Волошин, Назар Волошин.

Жодного збірника, який провів би бодай один матч за національну команду у відборі ЧС-2022 або Лізі націй, у цій когорті немає.



Гравці Динамо розпочинають готуватись до сезону / Фото київського клубу

Результати медичного обстеження передадуть клубним лікарям Динамо, які вже оцінюватимуть фізичну готовність того чи іншого футболіста до навантажень.