Динамо розпочало благодійне фінансування лікарень, де рятують поранених на війні з Росією

Київське Динамо повідомило, що розпочало реалізацію гуманітарної програми допомоги українським лікарням.

Динамо здійснює благодійне фінансування лікарень, що допомагають пораненим під час військових дій. Окрім того, програма передбачає фінансову підтримку дитячих будинків.

Дивіться також Я плакав, молюся за український народ, – легіонер Динамо повернувся додому

Динамо звернулося до російських окупантів

Динамо у себе в твітері випустило заяву, адресовану окупаційним російським військам. Відповідь киян виявилася точно в ціль.

Офіційна сторінка столичного клубу ефектно відповіла військовому злочинцю та за сумісництвом міністру оборони Росії на його закиди про те, що окупанти збираються продовжити свій ганебний напад на Україну.

"На х** ми крутили ваші плани та "операції". Закінчимо війну на своїй землі за власним сценарієм! Україна – нація непокорених", – повідомило Динамо.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!