Не по дорозі з Містером: Динамо розірвало угоду з ветераном, а також відпустить легіонера

Київський колектив продовжує відкидати гравців, яким не знайшлося місця у складі. Футболісти не підходять головному тренеру "біло-синіх" Мірчі Луческу.

Динамо розпрощається із Денисом Гармашем та Кахімом Перрісом. Вінгер ще матиме шанс проявити себе у столиці України.

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Одні втрати

Київський клуб, котрий із тріском вилетів із кваліфікації до Ліги конференцій від турецького Бешикташу та залишився без єврокубків, не збирається підсилюватися, проте продовжує позбуватися гравців, які не підходять під футбольне бачення Мірчі Луческу. Черговими жертвами румунського наставника стали ветеран столичного колективу Денис Гармаш та один із небагатьох легіонерів команди Кахім Перріс.

Із досвідченим півзахисником кияни розірвали контракт за обопільною згодою. Таким чином, Гармаш став вільним агентом, тому, якщо його перехід в Осієк все ж реалізується, то Динамо не отримає жодних коштів за його перехід. Варто нагадати, що представники хорватського колективу назвали чутки про перехід Дениса "трансферною спекуляцією". Також хавбека, який у поточному сезоні не зіграв жодного матчу, сватали до Казахстану.

Щодо ямайського футболіста, то кияни ще не готові повністю розпрощатися із ним. Перріс відправиться у оренду до азербайджанського Сабаху. Вінгер у нинішній кампанії відіграв всього лиш нікчемних 14 хвилин у грі проти Аріса. Варто нагадати, що Кахім приєднався до Динамо у вересні 2022-го року і з того часу провів 15 матчів за клуб, відзначившись 3 асистами. Кияни придбали ямайця зі словенського Копера, заплативши 1 мільйон євро.

Гравці, які прийшли та покинули Динамо цього сезону