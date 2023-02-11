Ідеальна заміна Циганкову: гравець Динамо оформив хет-трик за 20 хвилин – відео голів

Київська команда не помітила македонський Сілекс на зборах. Героєм гри став Олександр Караваєв, який відзначився хет-триком.

Динамо – Сілекс 4:0

Голи: Караваєв, 22, Караваєв, 30, Караваєв, 44 (пен), Царенко, 89.

Київське Динамо продовжує тренувальні збори в Туреччині напередодні відновлення сезону УПЛ. Команда провела вже шість спарингів, здобувши перемоги в останніх трьох, пише 24 канал.

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Сьомим суперником команди Луческу став Сілекс з Північної Македонії. Новачок балканського чемпіонату не зміг скласти киянам достойну конкуренцію, розгромно програвши.

Доля поєдинку була вирішена ще до перерви, а героєм матчу став Олександр Караваєв. Уродженець Херсону вийшов на місці Віктора Циганкова, який був нещодавно проданий у Жирону, і протягом 20 хвилин оформив хет-трик.

Спочатку Караваєв добив м'яч після сейву кіпера удару Вівчаренка. Згодом Олександр завершував контратаку Динамо. Красиво прибравши опонента у чужому майданчику, гравець точно пробив у ближній кут.

Перший гол Караваєва:

Караваєв оформив дубль:

Третій гол Караваєв забив прямо перед перервою з пенальті після гри рукою від суперника. Другий тайм "біло-сині" провели в економ-режимі, алее все ж забили під завісу гри. Царенко з другої спроби добив м'яч у ворота після прострілу з флангу.

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Таким чином підопічні Луческу здобувають четверту перемогу поспіль на зборах. Що важливо, у цих матчах Динамо пропустило лише одного разу. Наступна гра "біло-синіх" призначена на завтра, 12 лютого. Суперником буде румунська Політехніка з міста Ясси.

Гол Караваєва з пенальті: