Бомбардири Динамо розім'ялися на Металісті: кияни розгромили харків'ян в останній грі року

У перенесеному матчі 8-го туру чемпіонату України київські динамівці без проблем перемогли харківський Металіст. Першу половину сезону "біло-сині" завершили на третьому місці в УПЛ.

Динамо – Металіст 3:0

Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 76

У середу, 30 листопада, у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського відбувся перенесений матч 8-го туру УПЛ, в якому Динамо приймало Металіст. У попередньому турі кияни не зуміли переграти Металіст 1925 (0:0), тож у звітному матчі вони збиралися надолужити згаяне.

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Стартовий тиск "біло-синіх" приніс дивіденди на 20-й хвилині зустрічі. Танковський порушив правила проти Сидорчука, а Буяльський майстерно закрутив м'яч зі штрафого.

, Віталій Буяльський забив свій 10-й гол в чемпіонаті. Від найкращого бомбардира Артема Довбика його віддаляє лише один влучний постріл.

Минуло лише дев'ять хвилин, як динамівці подвоїли свою перевагу і знову зі стандарту. Під час розіграшу кутового форвард Динамо Владислав Ванат довів, чому саме він грає в стартовому складі, а не Бєсєдін. 2:0 – з таким рахунком суперники пішли на перерву.

У другому таймі Металіст намагався забити у ворота Бущана, але чіткі дії захисників Динамо зводили нанівець всі зусилля харків'ян.

А на 76-й хвилині матчу Віктор Циганков реабілітувався за промах з пенальті в минулому матчі і довів рахунок до розгромного.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу господарів поля 3:0. Це була остання гра киян нинішньому році.

Динамо – Металіст 3:0

Голи: Буяльський, 20, Ванат, 29, Циганков, 76

Динамо: Бущан – Вівчаренко, Попов (Сирота, 46), Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Лонвейк (Андрієвський, 72), Циганков, Буяльський, Ванат (Кулач, 66).

Металіст: Костик – Клименчук, Мизюк, Порох (Ралюченко, 46), Книш (Романюк, 46), Каплієнко, Багачанський, Танковський, Рязанцев (Демченко, 62), Картушов (Чідоміре, 81), Прядун (Коркішко, 81).

Відеоогляд матчу Динамо – Металіст

Завдяки цій перемозі Динамо навздогнало в турнірній таблиці Шахтар. Тепер в обох команд по 30 очок, щоправда у "гірників" ще дві гри в запасі.

Металіст завершив осінню частину чемпіонату на 10-й сходинці. Від "зони вильоту" харків'ян віддаляє лише шість очок.