Зі згадкою про воїнів: Шовковський поділився очікуваннями від гри з Рейнджерс у Лізі чемпіонів

У вівторок, 6 серпня, відбудуться матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. В одному з них київське Динамо зустрічатиметься з шотландським Рейнджерс.

Гра відбудеться на умовно домашньому стадіоні киян у Любліні. Напередодні відбулася традиційна передматчева пресконференція.

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Що сказав Шовковський перед матчем із Рейнджерс

На ній головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився очікуваннями від першого матчу з шотландцями. Він заявив, що команда зробить усе, щоб потішити своїх уболівальників:

Ми хочемо подарувати українцям приємні емоції, адже їх зараз дуже не вистачає. Олімпіада, яка зараз проходить у Парижі, і виступи наших олімпійців, медалі, які вони здобули – це додає віри в те, що, незважаючи на всі ці невдачі та війну в Україні, ми можемо пройти цей етап, подолати його, витримати. Ми хочемо подарувати позитивні емоції нашим мужнім воїнам і навіть звичайним людям, адже зараз дуже складний момент.

Також наставник киян оцінив прогрес Рейнджерс за останні роки. Він впевнений, що вболівальників очікує дуже цікаве протистояння.

"Останні 10 років були важкими для Рейнджерс, але клубу вдалося знову піднятися, грати у вищому дивізіоні, грати в Лізі чемпіонів, вигравати трофеї в Шотландії. Зараз вони на шляху повернення до традицій свого клубу.

У них є команда гравців, які дуже добре грають на фінальних стадіях. У них хороші гравці в атаці та дуже хороші вінгери. Команда досвідчена, амбітна, грає у дуже швидкий футбол. Тож на нас чекає цікаве протистояння", – сказав Шовковський.

. Це буде лише третій очний матч між суперниками. Вони зустрічалися в 1/16 фіналу Кубка європейських чемпіонів у далекому 1987 році. У Києві Динамо перемогло з рахунком 1:0, але у Глазго Рейнджерс тріумфував 2:0 та пробився до наступної стадії.

Нагадаємо, що матч у Любліні розпочнеться о 21:00. Його можна буде подивитися у вільному доступі. Поєдинок-відповідь відбудеться 13 серпня у Глазго о 21:45.