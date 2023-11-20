Без основних гравців: Динамо провело закритий матч з одним із лідерів сезону

Європейський футбол продовжує бути на паузі, яка викликана матчами збірних. Чимало футболістів київського Динамо вирушили у національні команди України.

Попри це кияни вирішили із користю заповнити перерву у чемпіонаті та підтримати ігровий тонус. 19 листопада Динамо провело товариський спаринг проти Звягеля, який виступає у Другій лізі України.

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Взяли приклад зі збірної

Поєдинок відбувся за зачиненими дверима, тому не було жодної інформації та трансляції про цю гру. Після матчу Звягель виклав рахунок зустрічі, який був на користь команди Олександра Шовковського – 0:2.

Однак для друголігового клубу це була чудова можливість перевірити свої сили на тлі титулованого суперника, попри те, що той грав далеким від основи складом.

Натомість у соцмережах киян немає жодної інформації про цей поєдинок, а лише світлини із автограф-сесії уболівальників із півзахисником Миколою Шапаренком.

Відзначимо, що Звягель після 15-ти зіграних турів йде на 2-му місці турнірної таблиці Другої ліги України, набравши 37 балів. До лідера, яким є ЮКСА, відставання лише у 2 очки.

Динамо з 19 пунктами йде 8-м у таблиці УПЛ. Однак кияни провели лише 11 матчів у поточному сезоні першості-2023/2024.

. Наступні матчі для Звягеля та Динамо стартують 24-го та 26-го листопада проти Локомотива і Руху відповідно.