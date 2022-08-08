Зручні суперники, але не в Лізі чемпіонів: як Динамо грало проти австрійських клубів

Кияни часто зустрічались з командами із Австрії. До зустрічі зі Штурмом Динамо здобуло в цих матчах 9 перемог при двох нічиїх та трьох поразках. І саме у кваліфікації ЛЧ "біло-сині" вилітали від австрійців

Вже завтра Динамо відіграє матч-відповідь проти Штурму у кваліфікації Ліги чемпіонів. Перший поєдинок, який пройшов в Польщі, кияни виграли з рахунком 1:0. Єдиний гол записав на свій рахунок Олександр Караваєв.

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У другій грі в Граці визначиться команда, яка зіграє в раунді плей-офф з Бенфікою або Мідтьюлландом. Для киян це буде вже 16-та гра з клубами з Австрії. 24 канал пропонує згадати, як Динамо раніше грало з австрійцями у двоматчевих дуелях.

Кубок чемпіонів-1969/1970. Перший раунд

Аустрія – Динамо 1:2

Динамо – Аустрія 3:1

Кубок чемпіонів-1972/1973. Перший раунд

Сваровськи-Ваккер – Динамо 0:1

Динамо – Сваровськи-Ваккер 2:0

Кубок чемпіонів-1981/1982. Другий раунд

Аустрія – Динамо 0:1

Динамо – Аустрія 1:1

Кубок володарів Кубків-1985/1986. 1/4 фіналу

Рапід – Динамо 1:4

Динамо – Рапід 5:1

Кубок УЄФА-1992/1993. Перший раунд

Динамо – Рапід 1:0

Рапід – Динамо 3:1

Ліга чемпіонів-1996/1997. Кваліфікація

Рапід – Динамо 2:0

Динамо – Рапід 2:4

Ліга Європи-2013/2014. Груповий раунд

Рапід – Динамо 2:2

Динамо – Рапід 3:1

Отже, виходить, що із семи спроб пройти австрійців кияни провалили лише одну – ту саму кваліфікацію ЛЧ у 1996 році. Всього на шляху Динамо потрапляли раніше лише три клуби з Австрії – Рапід, Аустрія та Сваровськи-Вакеер. Тепер же "біло-синім" належить здобути прохід далі в дуелі з четвертим клубом.

Матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів Штурм – Динамо відбудеться 9 серпня. Початок зустрічі о 21:30 за київським часом.