Динамо підписало контракт із півфіналістом Євро, який перетворюється у лідера киян

2 жовтня 2023, 19:52
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Джерело:

офіційний сайт Динамо

Київське Динамо 1 жовтня здобуло домашню перемогу над Олександрією у рамках 9-го туру УПЛ-2023/2024. Володимир Бражко став автором дублю у ворота команди Руслана Ротаня.

Володимир Бражко допоміг киянами принести нові три очки у свою скарбничку балів. Динамо ж переграло гостей із Олександрії 4:2. Окрім Бражка, який, схоже, стане у київському клубі гідною заміною багаторічного капітана динамівців Сергія Сидорчука, за "біло-синіх" забивали Ванат та новий капітан Буяльський.

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Поєдинок відбувся 1 жовтня, а вже 2 жовтня кияни офіційно оголосили про підписання нового контракту із автором дублю у ворота Олександрії.

Нова угода півфіналіста молодіжного Євро із Динамо розрахована до кінця червня 2028 року.

У поточному сезоні Бражко взяв участь у 10 матчах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Чудова статистика, як для гравця центру поля.

Завдяки цій перемозі над командою Ротаня кияни набрали вже 15 балів та замикають топ-5 турнірної таблиці УПЛ-2023/2024. 

Що відомо про кар'єру майбутнього Динамо – Володимира Бражка

  • Ще у віці 13 років Бражко перейшов й структуру Динамо із запорізького Металурга. У липні 2022-го вперше приєднався до першої команди киян.
  • У середині липня того ж року Володимира орендувала луганська Зоря, за яку він чудово себе проявив та провів 29 матчів (7 голів та 1 результативна передача).
  • 30 червня 2023-го повернувся із оренди у Динамо та вже не покидав столичну команду.
  • У біло-синій футболці Бражко сумарно вже відіграв 10 поєдинків – 3 м'ячі та 2 асисти.  
Автор: Софія Кулай