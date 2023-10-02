Динамо підписало контракт із півфіналістом Євро, який перетворюється у лідера киян
Джерело:офіційний сайт Динамо
Київське Динамо 1 жовтня здобуло домашню перемогу над Олександрією у рамках 9-го туру УПЛ-2023/2024. Володимир Бражко став автором дублю у ворота команди Руслана Ротаня.
Володимир Бражко допоміг киянами принести нові три очки у свою скарбничку балів. Динамо ж переграло гостей із Олександрії 4:2. Окрім Бражка, який, схоже, стане у київському клубі гідною заміною багаторічного капітана динамівців Сергія Сидорчука, за "біло-синіх" забивали Ванат та новий капітан Буяльський.
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Поєдинок відбувся 1 жовтня, а вже 2 жовтня кияни офіційно оголосили про підписання нового контракту із автором дублю у ворота Олександрії.
Нова угода півфіналіста молодіжного Євро із Динамо розрахована до кінця червня 2028 року.
У поточному сезоні Бражко взяв участь у 10 матчах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Чудова статистика, як для гравця центру поля.
Завдяки цій перемозі над командою Ротаня кияни набрали вже 15 балів та замикають топ-5 турнірної таблиці УПЛ-2023/2024.
Що відомо про кар'єру майбутнього Динамо – Володимира Бражка
- Ще у віці 13 років Бражко перейшов й структуру Динамо із запорізького Металурга. У липні 2022-го вперше приєднався до першої команди киян.
- У середині липня того ж року Володимира орендувала луганська Зоря, за яку він чудово себе проявив та провів 29 матчів (7 голів та 1 результативна передача).
- 30 червня 2023-го повернувся із оренди у Динамо та вже не покидав столичну команду.
- У біло-синій футболці Бражко сумарно вже відіграв 10 поєдинків – 3 м'ячі та 2 асисти.