Динамо підписало контракт із півфіналістом Євро, який перетворюється у лідера киян

Київське Динамо 1 жовтня здобуло домашню перемогу над Олександрією у рамках 9-го туру УПЛ-2023/2024. Володимир Бражко став автором дублю у ворота команди Руслана Ротаня.

Володимир Бражко допоміг киянами принести нові три очки у свою скарбничку балів. Динамо ж переграло гостей із Олександрії 4:2. Окрім Бражка, який, схоже, стане у київському клубі гідною заміною багаторічного капітана динамівців Сергія Сидорчука, за "біло-синіх" забивали Ванат та новий капітан Буяльський.

Оце так Хет-трик за 19 хвилин: недооцінений "Містером" футболіст Динамо став героєм матчу у Європі

"Містер" нарешті розгледів талант вихованця киян

Поєдинок відбувся 1 жовтня, а вже 2 жовтня кияни офіційно оголосили про підписання нового контракту із автором дублю у ворота Олександрії.

Нова угода півфіналіста молодіжного Євро із Динамо розрахована до кінця червня 2028 року.

У поточному сезоні Бражко взяв участь у 10 матчах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти. Чудова статистика, як для гравця центру поля.

Завдяки цій перемозі над командою Ротаня кияни набрали вже 15 балів та замикають топ-5 турнірної таблиці УПЛ-2023/2024.

Що відомо про кар'єру майбутнього Динамо – Володимира Бражка