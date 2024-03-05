Забивав Шахтарю та в Лізі чемпіонів: Динамо продовжило контракт із лідером півзахисту

Київське Динамо вирішило пролонгувати угоду із Володимиром Шепелєвим на півтора року. Футболіст за сім років вже встиг награти більше 200 матчів.

Київське Динамо взимку не виходило на трансферний ринок та не підписало одного нового футболіста. Із переходів можна лише згадати відхід в оренду Жерсона Родрігеса та Джастіна Лонвейка.

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Динамо продовжило хавбека

Натомість кияни вирішили продовжити контракт з одним із лідерів центру поля. Мова про опорного півзахисника Володимира Шепелєва, який виступає під 8 номером.

Угода із 26-річним півзахисником підписана до 31 грудня 2025 року. Минулий контракт завершувався влітку 2024-го, тому сторони пролонгували його на півтора року.

Кар'єра Володимира Шепелєва

Володимир є уродженцем Алтестова (Одеська область), але виховувався у академії київського Динамо. За "біло-синіх" Шепелєв дебютував у лютому 2017 року.

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За цей час півзахисник провів 218 матчів за Динамо, відзначившись шістьма голами та 19-ма асистами. Серед його м'ячів були точні удари у ворота Шахтаря в УПЛ та Брюгге в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Разом із клубом Шепелєв ставав чемпіоном України та брав по два Кубка та Суперкубка країни. За збірну України Володимир дебютував у 2017 році та за цей час награв сім матчів.

. У чемпіонаті України 2023-2024 Динамо виграло вже шість матчів поспіль та наразі посідає четверте місце. Втім у команди Олександра Шовковського є три гри в запасі, тому за втраченими очками "біло-сині" лідирують, маючи порівну балів із Шахтарем.