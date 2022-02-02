Динамо продала Шабанова до європейського клубу, де вже виступають троє українців

Київське Динамо погодило трансфер центрального захисника Артема Шабанова до угорського Фехервар. Він стане вже четвертим українцем в цьому клубі.

Динамо та Фехервар не розкривають деталей угоди. Відомо лише те, що це повноцінний трансфер футболіста, а не оренда.

У Фехерварі вже виступають троє українців. Це Євген Макаренко та Іван Петряк, а також Богдан Лєднєв, який нещодавно перейшов в оренду також з київського Динамо.

До теми Зимове трансферне вікно 2022: топові переходи футболістів та куди відправилися українці в Європі

Артем Шабанов народився в Києві та до 15 років займався в юнацьких командах Динамо. Але згодом його не взяли у старшу вікову групу. Тому він продовжив тренування в іншій київській команді – Арсенал. І зіграв два матчі за "канонірів" в УПЛ. У тому числі останній матч команди на професійному рівні.

Далі в його кар'єрі була луцька Волинь, Сталь з Кам'янська та донецький Олімпік. У січні 2018 року Шабанов перейшов в Динамо.

Відтоді він зіграв за Динамо 58 матчів в українській Прем’єр-лізі, 7 – у Кубку України та 12 – в єврокубках, відзначившись чотирма голами.

В минулому сезоні гравець вже відправлявся в оренду – другу частину сезону 2020/21 провів у польській Легії. Тоді разом з ним в оренду відправився і Назарій Русин з Динамо, в якого стався конфлікт з тренерським штабом варшавського клубу.