"Хочеться піти в іншу професію": капітан Динамо видав гнівний спіч після провального матчу в УПЛ

Віталій Буяльський оформив дубль у ворота Полісся, але це не допомогло його команді взяти бодай очко. Після зустрічі півзахисник був дуже пригнічений.

Київське Динамо зазнало вже другої поразки цього сезону в УПЛ. Команда Мірчі Луческу примудрилась поступитись на виїзді новачку Поліссю (2:3).

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При цьому команда Юрія Калитвинцева вирвала перемогу в меншості. Провал киян явно розлютив капітана команди Віталія Буяльського, який емоційно висловився про гру в Житомирі.

Після таких матчів хочеться не у футбол грати, а піти в якусь іншу професію. Так зганьбитися, як ми зганьбилися після 2:1… Краще взагалі не виходити на поле. Запишуть 0:3 і все. Кожен має розібратися у собі, що він робить в Динамо. Якщо футболісти і я разом із ними вирішуємо завдання не вилетіти, то тоді ми молодці. Якщо вирішуємо завдання із чемпіонством, то краще не виходити на поле,

– заявив Буяльський.

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Це лише друга втрата очок від Динамо в чемпіонаті, у серпні кияни поступились на виїзді Чорноморцю. Після поразки в Житомирі підопічні Луческу залишились п'ятими, але за втраченими очками залишаються лідерами в УПЛ.

Полісся ж несподівано вийшло на перше місце в турнірній таблиці. Команда з Житомира має всі шанси піти на міжнародну перерву у статусі лідера, якщо у неділю Кривбас та Чорноморець зіграють внічию.