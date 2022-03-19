Динамо попри війну готується до чемпіонату України: де тренуються кияни

Чемпіон України київське Динамо вимушене було через війну, яку розв'язали на території країни рашистські наволочі, покинути рідне місто та перебратися у спокійніший регіон – на захід держави.

Тимчасово прихистили футболістів та працівників Динамо у Дрогобичі – 75-тисячному місті Львівської області, яке розташоване за 50 з невеликим кілометрами від польського кордону.

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"Ми вдячні керівництву Дрогобицької громади, адже ми спробували кілька полів для тренувань, і саме у Дрогобичі нам максимально підійшли умови", – йдеться у заяві Динамо.



Динамо у Дрогобичі / Фото Дрогобицька міська рада

Голова Дрогобицької міської громади особисто привітав київський клуб та футболістів. Вони ж вручили футболки з автографами та підписали м'ячі юним футболістам Дрогобиччини.



Динамо у Дрогобичі / Фото Дрогобицька міська рада