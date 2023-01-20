Динамо вирушило на збори у Туреччину: хто потрапив у довіру Луческу після відходу Циганкова

Київське Динамо 20 січня вирушило на тренувальні збори у Туреччину. Став відомий увесь список футболістів, яких тренерський штаб взяв із собою на закордонну підготовку.

Разом із першою командою киян у Туреччині тренуватиметься "молодіжка", якою керуватиме Ігор Костюк. А от тренувальний процес координуватиме штаб головної команди "біло-синіх". Мірча Луческу дає шанс молоді проявити себе у компанії лідерів Динамо.

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Це будуть перші збори киян без свого лідера Віктора Циганкова, який перейшов в іспанську Жирону. У список, який складається із 31 футболіста, увійшли й легіонери: Беніто, Самба Діалло, Кахім Перріс, Джастін Лонвейк та Томаш Кендзьора. Цікаво, що останньому приписують інтерес зі сторони грецького ПАОКа.

Також із командою у Туреччину полетів нападник Владислав Супряга, який першу частину сезону провів в італійській Сампдорії.

Склад Динамо на тренувальних зборах

Воротарі: Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Георгій Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун; Захисники: Олександр Тимчик, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубінчак, Микита Кравченко, Микита Бурда, Томаш Кендзьора;

Олександр Тимчик, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубінчак, Микита Кравченко, Микита Бурда, Томаш Кендзьора; Півзахисники: Антон Царенко, Назар Волошин, Олександр Яцик, Володимир Шепелєв, Владислав Кабаєв, Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Беніто, Самба Діалло, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Віталій Буяльський;

Антон Царенко, Назар Волошин, Олександр Яцик, Володимир Шепелєв, Владислав Кабаєв, Олександр Андрієвський, Сергій Сидорчук, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Беніто, Самба Діалло, Джастін Лонвейк, Кахім Перріс, Віталій Буяльський; Нападники: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Владислав Кулач, Артем Бєсєдін.

На тренувальному зборі у Туреччині "динамівці" проведуть цілу низку спарингів. Наразі відомо трьох суперників – австрійський Рапід, словенський Марібор та ще один австрійський клуб Аустрія Лустенау. Однак це ще не остаточний список контрольних матчів від киян.

Перше коло УПЛ Динамо закінчило на третьому місці, маючи у своєму активі 30 очок. Стільки ж у другого Шахтаря, але "гірники" випереджають "біло-синіх" за додатковими показниками. Відставання від лідера сезону Дніпра-1 становить 5 балів. А от у єврокубках справи пішли значно гірше – євровесни у киян не буде.