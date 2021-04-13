Динамо почало переговори про повернення Ярмоленка у клуб, – журналіст

Київське Динамо хоче цього літа повернути в команду колишнього лідера команди Андрія Ярмоленка, який нині є гравцем англійського Вест Хема.

За інформацією журналіста Педру Алмейди, "біло-сині" вже ведуть переговори з "молотобійцями" про повернення 31-річного українця.

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Цю інформацію відразу підхопив паблік West Ham News, який має 60 тисяч підписників у твітері.

Чинний контракт Ярмоленка з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, ціна за Transfermarkt – 5 мільйонів євро. У поточному сезоні вінгер страждає від травм, тому відіграв лише 830 хвилин, відзначився 3 голами та 4 асистами.

Що відомо про кар'єру Ярмоленка у Динамо

Ярмоленко є вихованцем Десни. З 2007-го по 2017 рік виступав за Динамо.

У складі "біло-синіх" Андрій був ключовим футболістом. В активі флангового півзахисника 137 голів і 90 гольових передач в 340 матчах за киян.

Останній раз Ярмоленко виходив на поле в лютому. Зараз українець відновлюється після травми коліна.