У Динамо підтвердили трансфер двох легіонерів

Київське Динамо вирішило відпустити двох іноземних футболістів. Лави "біло-синіх" точно покине бразилець Сідклей і, ймовірно, Жерсон Родрігес.

Два легіонери покидають Динамо

Генеральний директор Динамо Резо Чохонелідзе розповів про трансферну політику киян. Він повідомив, що Сідклей перейде у грецький клуб ПАОК.

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Щодо трансферу гравця збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса тривають переговорити. Чохонелідзе не назвав клуб, куди може перейти Жерсон.

Щоб надати ігрову практику деяким футболістам, які її отримують нечасто, ми готові розглядати варіанти з орендою. Можу сказати, що Сідклей відправиться у ПАОК. По Жерсону також ведуться переговори,

– заявив гендиректор Динамо.

Іноземні ЗМІ пов'язують Жерсона Родрігеса з новачком італійської Серії А Салернітаною. Італійський клуб буцімто готовий придбати Жерсона. Сам Жерсон заявляв, що не проти спробувати свої сили в іншому чемпіонаті.

Разом з тим, Резо Чохонелідзе повідомив, що вболівальникам не слід чекати нових футболістів у Динамо. За його словами, склад команди повністю укомплектований.

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