В гостях як вдома: Динамо комфортно переграло Минай та наблизилось до Шахтаря – відеоогляд

Київське Динамо здобуло перемогу на класі проти останньої команди УПЛ. Зустріч проходила у Києві, хоча номінальним господарем поля був Минай.

Минай – Динамо 1:3

Голи: Кораблін, 48 – Буяльський, 4, Немчанінов, 27 (автогол), Волошин, 86.

В чемпіонаті України 2023-2024 відбувся перенесений матч 16 туру УПЛ. У грудні Минай приймав Динамо, але через повітряну тривогу зустріч тривала лише дві хвилини, пише 24 канал.

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Перемога на класі

Зрештою команди не змогли відіграти в той же день, тому догравання змістили на квітень. При цьому попри статус домашнього матчу для Миная, він проходив у Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

"Біло-сині" володіли явною ініціативою та вже на 4 хвилині вийшли вперед. Після класної перепасовки Ваната та Буяльського останній зміг вразити порожній кут Бандури. А вже в середині першого тайму Динамо подвоїло перевагу.

Після прострілу від Ярмоленка м'яч у свої ворота зрізав Немчанінов. Минай же руки не склав і після кількох замін зміг відіграти один гол. Кораблін на початку другого тайму завдав красивого удару з лінії карного майданчика.

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Після цього обидві команди створили кілька небезпечних моментів. Динамо рятував Бущан, тоді як на захист Миная ставала стійка. Зрештою крапку у грі поставив Волошин, який під завісу матчу вдало відгукнувся на простріл Дубінчака з флангу.

Перемога дозволяє Динамо наблизитися до Шахтаря на відстань одного очка, але вже завтра "гірники" проведуть свій перенесений матч проти Зорі. Минай же залишається останнім, у чотирьох балах позаду зони перехідних ігор.

Відеоогляд матчу Минай – Динамо