Динамо передало гуманітарну допомогу раненим бійцям ООС у військовий госпіталь

Представники київського Динамо відвідали Головний військовий клінічний госпіталь, де передали допомогу воїнам АТО/ООС, які проходять реабілітацію в цьому лікувальному закладі.

Ініціатива про передачу допомоги військовим належала президенту Динамо Ігорю Суркісу. "На жаль, потреба в моральній та матеріальній підтримці не зменшується – на сході України тривають військові дії, а значить в шпиталі все ще потрібні медикаменти, продукти, одяг, засоби особистої гігієни та інші предмети першої необхідності". Так пояснили цей вчинок в Динамо.

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Окрім одягу, їжі та взуття, до госпіталю привезли також персональні подарунки, м'ячі та прапори з автографами.

В Динамо заявили, що наступного разу постараються привезти до госпіталю і завойовані кубки. В цьому сезоні Динамо виграло Суперкубок України та стало чемпіоном. А 13 травня зіграє з луганською Зорею у фіналі Кубка України.

"Ці трофеї не тільки команда виграє, а й вболівальники мають відношення до цього. Хлопці, які захищають нас на фронті, проходять реабілітацію, вони також наші вболівальники, тому вони мають право побачити трофеї та доторкнутися до них. Дай Боже це допоможе бійцям якомога швидше одужати", – розповів президент фан-клубу Динамо Сергій Михайленко.