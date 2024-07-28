Нагадали про ганебну поразку від Динамо: фани Партизана вивісили красномовний банер

Сербський Партизан зазнав принизливої поразки від Динамо у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Вболівальники "гробарів" під час поєдинку внутрішнього чемпіонату нагадали про ганьбу в Любліні.

У чемпіонаті Сербії відбувся матч другого туру Суперліги, в якому Партизан на виїзді розгромив Єдинство з рахунком 4:0. Таким чином "чорно-білі" сподівалися реабілітуватися за розгромну поразку від Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів (2:6).

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Фанати Партизана нагадали про поразку від Динамо

На 27-й хвилині матчу форвард Партизана Неманья Трифунович забив другий гол у ворота суперників. Футболіст побіг святкувати до гостьової трибуни, де знаходилися вболівальники "чорно-білих".

Там нападник побачив перед собою банер, з красномовним підписом: "У Любліні шість штук – реальна картина вашої роботи".

Фото банера на матчі Партизану / Фото з сайту Динамо Київ від Шуріка

Принципова перемога Динамо

Матч другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Партизана був принциповим для киян. Напередодні сезону сербська команда поїхала до Росії, де взяли участь у турнірі. Там вони демонстративно браталися з росіянами та робили заяви про вічну дружбу.

Через таку прихильність до країни-терориста київське Динамо виголосило протест, відмовившись від усіх спільних офіційних заходів. Проте найкращу відповідь підопічні Олександра Шовковського продемонстрували на футбольному полі, розгромивши Партизан.

Нагадаємо, що матч-відповідь Партизан – Динамо відбудеться у Белграді 31 липня. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.