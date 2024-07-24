Вирішив не відповідати: Шовковський проігнорував сербських журналістів після матчу ЛЧ

Учора, 23 липня, відбулася перша гра другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо Київ та Партизаном. За підсумками матчу звитягу здобув колектив Олександра Шовковського.

Кияни впевнено стартували в першому для себе матчі єврокубкового сезону з розгромної перемоги над сербським Партизаном. Після гри на команди очікувала післяматчева пресконференція.

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Шовковський на пресконференції

Після матчу Олександр Володимирович прийшов першим на пресконференцію. Коуч Динамо відповів тільки на запитання, які задавали українські журналісти, перекладу англійською не було.

Потім свої питання почали задавати сербські журналісти, але Шовковський жодного разу не відповів і мовчки залишив пресконференцію. Варто зауважити, що перед матчем столичний клуб також скасував усі заходи з сербським колективом.

Динамо та Партизан вже зустрічались в єврокубках, але серби жодного разу не перемагали киян. В 2017 році матчі завершились 4:1 та 2:3 на користь столичного клубу. В далекому 1976 році Динамо здолало Партизан двічі – 2:0 та 3:0.

Також на пресконференції перед матчем на якій Динамо представляли Олександр Шовковський та Віталій Буяльский, вони засудили Партизан за поїздку в ворожу країну.

Серби і раніше проявляли прихильність до росіян, але ключовим моментом перед протистоянням стало те, що 3 липня Партизан їздив у Москву, щоб взяти участь у матчі з місцевою командою в рамках так званого "братського кубку".

Нагадаємо, що після початку великої агресії зі сторони ворожої країни всі футбольні клуби було відсторонено від європейського футболу.

Перший матч між Динамо та Партизаном закінчився з рахунком 6:2 на користь киян. Матч-відповідь відбудеться 31 липня о 21:00 (за київським часом) в Белграді.