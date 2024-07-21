Безкоштовно та доступно: де дивитись матч Динамо – Партизан в Лізі чемпіонів

Київське Динамо спробує повернутися в основну стадію Ліги чемпіонів вперше з 2021 року. Для цього команді Олександра Шовковського необхідно пройти аж трьох опонентів.

У вівторок, 23 липня, київське Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів 2024-2025. Першим суперником команди Олександра Шовковського стане сербський Партизан, пише 24 Канал.

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Де дивитись матч Динамо – Партизан

Стартовий матч Динамо в Лізі чемпіонів 2024-2025 буде показаний на трьох каналах. Телеглядачі зможуть побачити гру наживо в ефірі каналу "2+2". Також пряма трансляція буде доступна на клубному каналі киян "Динамо TV".

Крім того, для користувачів інтернету буде можливість дивитись матч Динамо – Партизан на ютуб-каналі "Динамо Київ". Початок зустрічі запланований на 21:00 за київським часом. Гра буде номінально домашньою для "біло-синіх" і пройде у польському Любліні.

Повернення в Лігу чемпіонів

Динамо повернулось в Лігу чемпіонів після річної перерви завдяки другому місцю в УПЛ 2023-2024. Кияни почнуть свій шлях з другого кваліфікаційного раунду.

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Для потрапляння в основну стадію "біло-синім" необхідно пройти аж трьох опонентів. Втім в разі проходу Партизана Динамо забезпечить собі як мінімум участь на основному етапі Ліги Європи.

Матч-відповідь у Белграді пройде 31 липня. Напередодні старту в Лізі чемпіонів Динамо провело тренувальний збір в Австрії, де відіграло п'ять спарингів. Лише в останньому з них кияни поступились: