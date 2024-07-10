Дебютна гра Піхальонка та "нового Циганкова": Динамо провело перший спаринг на зборах

Київське Динамо готується до нового сезону на полях Австрії. У рамках підготовки "біло-сині" зіграли перший товариський поєдинок.

Динамо – Падерборн 0:0

Суперником динамівців у першому спарингу був Падерборн – представник другої німецької Бундесліги. Кияни зіграли поєдинок на фоні дворазових тренувань, пише 24 Канал.

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Як Динамо зіграло перший спаринг

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський випустив у старті трьох збірників: Олександра Тимчика, Володимира Бражка та Владислава Ваната. Вони зіграли лише по 30 хвилин, тоді як більшість провели на полі 45 хвилин.

Також з перших хвилин на поле вийшов літній новачок Динамо Олександр Піхальонок. Крім того, за основну команду зіграв Кирило Пашко, якого президент "біло-синіх" Ігор Суркіс назвав "новим Циганковим".

Склад Динамо в спарингу проти Падерборна

Перший тайм: Нещерет, Тимчик (Караваєв, 30), Попов, Малиш, Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 30), Буяльський (к), Піхальонок, Кабаєв, Пашко, Ванат (Супряга, 30).

Нещерет, Тимчик (Караваєв, 30), Попов, Малиш, Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 30), Буяльський (к), Піхальонок, Кабаєв, Пашко, Ванат (Супряга, 30). Другий тайм: Нещерет (гнатенко, 68), Карваєв, Біловар, Дячук, Вівчаренко, Андрієвський, Шепелєв, Лонвейк, Царенко, Волошин, Супряга.

Щодо матчу, то за весь ігровий час суперники не спромоглися забити бодай м'яч. У киян непогані моменти мали Ванат, Лонвейк, Царенко та Супряга.

У підсумку матч завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

Свій наступний спаринг Динамо зіграє у суботу, 13 липня. Суперником киян буде Шальке 04.