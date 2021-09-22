Динамо отримає жорстке покарання від УАФ за безлади у матчі з Олександрією

Справу щодо порушення правопорядку на матчі 8-го туру УПЛ Динамо — Олександрія (1:0) буде розглянуто на одному з найближчих засідань КДК УАФ.

Динамо можуть зобов'язати провести матч із Шахтарем у 10-му турі УПЛ (3 жовтня) без глядачів.

До слова Матч Динамо – Шахтар в УПЛ може пройти без глядачів: причина

Однак також розглядається варіант покарати Динамо одним матчем без глядачів умовно і накласти на київський клуб солідний грошовий штраф – 300-400 тисяч гривень. Максимальний штраф за подібні порушення від КДК УАФ — 500 тисяч гривень.

Оскільки матч Динамо – Шахтар має гучну вивіску, а раніше у нинішньому сезоні серйозних порушень на "Олімпійському" не було, КДК, швидше за все, не обмежуватиме уболівальників у відвідуванні матчу.

Що відомо про бійку у матчі Динамо – Олександрія