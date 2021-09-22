Динамо отримає жорстке покарання від УАФ за безлади у матчі з Олександрією
22 вересня 2021 , 18:12Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Справу щодо порушення правопорядку на матчі 8-го туру УПЛ Динамо — Олександрія (1:0) буде розглянуто на одному з найближчих засідань КДК УАФ.
Динамо можуть зобов'язати провести матч із Шахтарем у 10-му турі УПЛ (3 жовтня) без глядачів.
До слова Матч Динамо – Шахтар в УПЛ може пройти без глядачів: причина
Однак також розглядається варіант покарати Динамо одним матчем без глядачів умовно і накласти на київський клуб солідний грошовий штраф – 300-400 тисяч гривень. Максимальний штраф за подібні порушення від КДК УАФ — 500 тисяч гривень.
Оскільки матч Динамо – Шахтар має гучну вивіску, а раніше у нинішньому сезоні серйозних порушень на "Олімпійському" не було, КДК, швидше за все, не обмежуватиме уболівальників у відвідуванні матчу.
Що відомо про бійку у матчі Динамо – Олександрія
- Під час матчу між київським Динамо та Олександрією в суботу, 18 вересня, на НСК "Олімпійський" сталася бійка між вболівальниками на трибунах. Деякі учасники бійки отримали травми. За розслідування справи взялася поліція.
- За попередніми даними, бійка виникла через те, що "один із глядачів зробив зауваження іншим щодо припинення використання фаєрів. У відповідь на зауваження молодики перелізли через паркан до іншого сектору та влаштували бійку".
- Наразі поліція займається "встановленням та притягненням усіх причетних до відповідальності". При цьому в Динамо після бійки на стадіоні заявили, що "після втручання поліції це правопорушення було припинено. Окремі особи ідентифіковані та затримані для складання процесуальних документів".
- Якщо вину нападників доведуть, їм загрожує до чотирьох років позбавлення волі.