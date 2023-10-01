Гольова перестрілка у Києві: команда Луческу в результативному матчі обіграла Олександрією

Поєдинок у Києві між Динамо та Олександрією закривав недільну програму 9-го туру УПЛ. Результативний поєдинок завершився на користь команди Луческу.

Динамо – Олександрія 4:2

Голи: Бражко, 15, 83, Ванат, 44, Буяльський, 90+3 – Джевані, 42, Скорко, 47

Програш Шахтаря Ворсклі (1:2) створив вікно можливостей для конкурентів за чемпіонство. Щоб скоротити відрив від "гірників", команда Луческу зобов'язана була перемагати в домашньому матчі Олександрію, пише 24 Канал.

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Дірявий захист киян та дубль Бражка

Суперники жваво розпочали матч. Першими відкрили рахунок господарі поля. На 15-й хвилині зустрічі Бражко результативно завершив розіграш штрафного, опинившись в потрібний час в потрібному місці.

Гра знову пожвавилася під кінець першого тайму. Спочатку бразильський легіонер Олександрії Джевані скористався помилкою захисників "біло-синіх". Але вже через дві хвилини Караваєв та Ярмоленко створили гольовий момент для Ваната, яким на всі сто скористався бомбардир.

В другому таймі парад помилок захисту Динамо призвів до другого голу у ворота Бущана. Вихованець "біло-синіх" Скорко покарав своїх колишніх одноклубників влучним ударом – 2:2.

Такий рахунок цілком влаштовував тренерський штаб Ротаня, але аж ніяк не Луческу. Румунський фахівець за допомогою замін намагався схилити шальки терезів на свою користь.

Коли вже здавалося, що поєдинок завершиться внічию, Бражко знову нагадав про себе. Півзахисник киян забив гол після розіграшу кутового, оформивши дубль. А в компенсований час Буяльський зняв усі питання про переможця.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Динамо з рахунком 4:2.

Турнірне становище команд

Динамівці у шести зіграних матчах набрали 15 балів та займають 5 місце. Від "гірників" команду Луческу віддаляє лише три очка.

Криза Олександрії триває. Підопічні Ротаня не можуть виграти в чемпіонаті вже 7 матчів. В активі "містян" 8 пунктів та небезпечне 13 місце в таблиці.

Відеоогляд матчу Динамо – Олександрія