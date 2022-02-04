Динамо не змогло обіграти болгарського середняка на зборі у Туреччині

Динамо зіграло внічию з болгарським Левські у рамках контрольного поєдинку на зимових зборах у Туреччині. Поєдинок завершився з рахунком 1:1.

Левські – Динамо 1:1

Голи: Костадінов, 76 – Буяльський, 32

Дивіться також Усик дебютував за Полісся і ледь не забив гол першим дотиком до м'яча: фото з матчу

У середині першого тайму Динамо зуміло завдати першого удару у ворота Левські, який відразу ж закінчився голом. Антюх з правого флангу видав пас Буяльському на вісім метрів, а той розвів голкіпера болгар із м'ячем по різних кутах, вдаривши у протихід.

Відео голу Буяльского

На 76-й хвилині Костадінов обікрав Бражко, сам пройшов з центру поля до воріт Динамо і пробив повз Бойка. Цей гол став останнім у цьому поєдинку.