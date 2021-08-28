Динамо не зіграє в свою гру в Лізі чемпіонів: як кияни зупинятимуть Баварію, Барселону і Бенфіку

Підопічним Мірчі Луческу чи не найбільше не пощастило із жеребом групи в Лізи чемпіонів. Кияни другий рік поспіль зустрінуться з Барселоною, але у суперниках додалися Баварія і Бенфіка.

Реакція Динамо на результат жеребкування

Представники Динамо після результату жеребкування намагалися бути спокійними і впевненими. Ніби група "робоча", досвіду у нас є та й взагалі ми хотіли таких суперників.

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"Особисто я і хотів, аби нам попалася сильна група, хотілося зіграти з топ-клубами. Так і вийшло, тому я задоволений групою, адже нам дістались такі суперники, яких я і хотів", – розповів офіційному сайту Динамо оборонець Ілля Забарний.

Спокійний і впевнений вигляд робить і найвище керівництво чемпіона України: "Такі групи прийнято називати "групами смерті", але в цьому випадку я не став би оперувати цим поняттям. Київське Динамо має всі можливості, аби гідно протистояти будь-якому супернику, показувати хороший рівень футболу, не забуваючи при цьому про результат", – це вже клубна пресслужба цитує слова президента Ігоря Суркіса.

Микола Шапаренко / ФК Динамо Київ

Та найбільш тверезу оцінку шансам українських команд у Лізі чемпіонів дав Мирон Маркевич: "Якщо відверто, то жереб – гірше не придумаєш. Для Динамо буде удачею, якщо кияни продовжать виступати в Лізі Європи. Та все-таки, треба бути реалістами: Баварія і Барселона сильніші".

А тепер спробуємо розібратися з чим Динамо йде в Лігу чемпіонів і які зміни очікувати в їхній грі.

Динамо доведеться відмовитися від фірмового стилю з контролем м'яча

В УПЛ проти підопічних Мірчі Луческу зазвичай мало команд практикують високий пресинг. Суперники киян воліють віддати м'яч та ініціативу "синьо-білим" і зустрічати максимум у середньому або й низькому захисному блоці (тобто гравці в обороні розташовуються максимально близько до власного штрафного майданчика). Відповідно Динамо більшість часу грає з м'ячем. Так, в середньому володіння киян у 5 стартових поєдинках чемпіонату України – 58,4%.

Повторити такий показник у матчах Ліги чемпіонів Динамо буде дуже складно. Адже усі суперники сповідують контроль м'яча. У Баварії та Барселони володіння - це одна з головних рис стилю гри команди. На старті сезону в мюнхенців цей показник становить 61%, у каталонців - 64,5%.

Володіння Баварії / Скриншот Sofascore

Володіння Барселони / Скриншот Sofascore

Головний конкурент Динамо у боротьбі за (будемо реалістами) третю сходинку Бенфіка теж переважає киян у цьому компоненті. Нові партнери Романа Яремчука у перших матчах сезону видають у середньому 62,3% володіння м'ячем.

Володіння Бенфіки / Скриншот Sofascore

Відтак однозначно можна сказати, що у поєдинках із фаворитами квартету Е Баварією і Барселоною Динамо доведеться кардинально змінити свою гру. Через клас гравців суперників кияни змушені будуть переорієнтуватися на контратаки. І успіх у поєдинку буде залежати від міцності оборони. І обидва ці компоненти киянам складно прокачати в УПЛ. Додамо, що і лінія захисту синьо-білих молода - всього 24,75 року в середньому.

Нав'язати свою гру в Динамо найбільше шансів у протистоянні з Бенфікою. Однак "орли" не відступали від свого стилю у цьогорічних матчах кваліфікації. Виняток – друга зустріч із ПСВ, коли португальці вже через пів години від стартового свистка залишилися у меншості.

Як покаже себе ключовий гравець Буяльський

Хавбек Динамо, який повернувся у збірну України, відіграє головну роль у побудові та й навіть завершенні атак команди Динамо. Хоча кияни і підписали цього літа когорту нападників (Шкурін, Кулач, Рамірес), та головним персонажем на вістрі залишається Віталій Буяльський.

Новачки ж програють конкуренцію в атаці... увага! опорнику Денису Гармашу. Саме на останнього робить ставку Мірча Луческу в лінії атаки. Та все ж найбільший вплив робить Буяльський. На рахунку Віталія третина голів Динамо у стартових матчах сезону. А сам Буяльський із 4 забитими м'ячами – один із найкращих бомбардирів УПЛ.

Вплив Буяльського на результативність Динамо / Скриншот Sofascore

Якщо ж перенести такий стиль гри й те, що різницю робить один гравець, то киянам буде дуже складно розраховувати на позитивний результат. До того ж Динамо доведеться грати фактично без форварда. Топ-командам не складе труднощів закрити всього одного гравця.

Замість висновку

Повернемося на початок, зокрема, до слів Мирона Маркевича. І так, Динамо буде великим успіхом не без долі везіння пробитися у єврокубкову весну. Це підтверджують і фахівці зі статистики й відповідно на її основі передбачення зі Sporting Life Football & Infogol.

Шанси Динамо на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів / графіка Sporting Life Football & Infogol

Прогноз надзвичайно невтішний для киян: всього 5% шансів на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. А у більш реалістичній боротьбі з Бенфікою за Лігу Європи 2 у Динамо також достатньо мізерна ймовірність перемогти.

Перші відповіді на наші запитання щодо протистояння Динамо з Бенфікою отримаємо вже у першому турі в Києві. Далі будуть по два матчі з Баварією і Барселоною. Крапку ж у боротьбі на груповому етапі підопічні Мірчі Луческу поставлять у Португалії в поєдинку проти Бенфіки.

Остап Нетахата