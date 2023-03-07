Динамо готове продати Бущана: відомий коментатор пригадав інтерес із Європи
Джерело:Вацко on air
Кар'єра Георгія Бущана може набути нового русла. Досвідчений воротар може змінити УПЛ на європейський топ-чемпіонат.
Відомий коментатор Віктор Вацко розповів про інтерес до українського голкіпера зі сторони європейських клубів. Блогер пригадав зацікавленість 2-річної давнини, яка була з боку французького Марселя.
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Бущан може дати дорогу молодим у Динамо
У 202 році Бущаном цікавився англійський Ноттінгем Форест. Однак все залишилось лише на рівні слів, до конкретики справа не дійшла. "Лісоруби" взяли в оренду досвідченого Кейлора Наваса та закрили проблемну позицію на полі.
За інформацією Вацка, київське Динамо готове розглянути пропозиції по Георгію. Сам Бущан не проти спробувати свої сили у хорошому європейському чемпіонаті.
28 років – розквіт кар'єри воротаря. Я вважаю, що Бущан має достатньо серйозний рівень, щоб не "гріти лаву запасних" у добротній команді європейського топ-чемпіонату,
– додав Вацко.
Нагадаємо, що Бущан пропускає старт другого кола УПЛ. Георгій відновлюється від травми та операції. Через пошкодження не потрапив у список збірної України на матч проти Англії у рамках відбору на Євро-2024. Замість нього у склад "синьо-жовтих" увійшли Андрій Лунін, Анатолій Трубін і Дмитро Різник. У розширеному списку фігурують прізвища Андрія Пятова та Микити Шевченка.
Динамо ж жахливо розпочало друге коло. Кияни несподівано програли вдома Інгульцю 0:2.
Що відомо про кар'єру Георгія Бущана
- Усю кар'єру провів у київському клубі.
- Із січня 2017-го року Георгій Бущан перебрався у головну команду Динамо та з часом заслужив місце у старті.
- До травми встиг відіграти за киян у поточному сезоні 13 поєдинків, у яких пропустив 17 голів та у 5 зустрічах зіграв на нуль.
- Загалом у футболці "біло-синіх" провів 117 матчів.
- Контракт Бущана з Динамо розрахований до кінця червня 2026 року. Трансферну вартість Георгія оцінюють у 10 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).