Динамо готове продати Бущана: відомий коментатор пригадав інтерес із Європи

Кар'єра Георгія Бущана може набути нового русла. Досвідчений воротар може змінити УПЛ на європейський топ-чемпіонат.

Відомий коментатор Віктор Вацко розповів про інтерес до українського голкіпера зі сторони європейських клубів. Блогер пригадав зацікавленість 2-річної давнини, яка була з боку французького Марселя.

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Бущан може дати дорогу молодим у Динамо

У 202 році Бущаном цікавився англійський Ноттінгем Форест. Однак все залишилось лише на рівні слів, до конкретики справа не дійшла. "Лісоруби" взяли в оренду досвідченого Кейлора Наваса та закрили проблемну позицію на полі.

За інформацією Вацка, київське Динамо готове розглянути пропозиції по Георгію. Сам Бущан не проти спробувати свої сили у хорошому європейському чемпіонаті.

28 років – розквіт кар'єри воротаря. Я вважаю, що Бущан має достатньо серйозний рівень, щоб не "гріти лаву запасних" у добротній команді європейського топ-чемпіонату,

– додав Вацко.

Нагадаємо, що Бущан пропускає старт другого кола УПЛ. Георгій відновлюється від травми та операції. Через пошкодження не потрапив у список збірної України на матч проти Англії у рамках відбору на Євро-2024. Замість нього у склад "синьо-жовтих" увійшли Андрій Лунін, Анатолій Трубін і Дмитро Різник. У розширеному списку фігурують прізвища Андрія Пятова та Микити Шевченка.

Динамо ж жахливо розпочало друге коло. Кияни несподівано програли вдома Інгульцю 0:2.

Що відомо про кар'єру Георгія Бущана