Єдиний з України: Динамо може отримати чималу суму за участь свого гравця на ЧС-2022

Збірна України не пробилася на чемпіонат світу з футболу 2022. А топові легіонери українських клубів розбіглися з команд після початку війни. Та все ж один футболіст з чемпіонату України таки може зіграти в Катарі-2022.

Національні збірні, які виступлять на чемпіонаті світу 2022, поки не оголосили заявки на турнір. Тож хто саме зіграє на полях Катару достеменно невідомо. Але можна припустити, хто потрапить до заявки. Серед таких – захисник київського Динамо Томаш Кендзьора.

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Кендзьора виступає за збірну Польщі, яка отримала право виступити на ЧС-2022. Захисник у 2022 році постійно викликався до складу національної збірної, але жодного разу на поле так і не вийшов.

Але якщо Кендзьора таки потрапить до остаточної заявки збірної Польщі, то зможе збагатити бюджет Динамо.

ФІФА виплачуватиме кожному клубу по 10 тисяч доларів за кожен день перебування футболіста на ЧС-2022. Але за умови, що гравець перебуває в цьому клубі щонайменше два роки. Загалом на це витратять 209 мільйонів доларів.

Чемпіонат світу з футболу стартує 20 листопада в Катарі. Польща свій перший матч проведе 22 листопада проти Мексики. 26 листопада на поляків очікує матч проти Саудівської Аравії. А 30 листопада – проти Аргентини. Тож навіть якщо Польща вилетить після групового етапу, то команда проведе там 11 днів (з моменту старту чемпіонату). І тоді Динамо може розраховувати на 110 тисяч доларів. Якщо ж збірна Польщі вийде в плей-офф, то ця сума зросте.