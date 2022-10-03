Луческу запрошував Тайсона та Мораєса в Динамо цього літа: чому зірвались трансфери

Колишні лідери Шахтаря ледь не опинились в стані київського клубу. Проте їх кандидатури навіть не були розглянуті керівництвом "біло-синіх".

Цього літа трансферний ринок в УПЛ не був багатим на переходи іноземців. Причина очевидна – через війну проти Росії більшість легіонерів оберуть інші країни.

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Втім, влітку в УПЛ міг статись гучний камбек. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, були близькі до повернення в чемпіонат України Тайсон та Жуніор Мораєс.

Ексгравці Шахтаря покинули країну ще до початку повномасштабної війни. Вінгер грає за Інтернасьональ, тоді як колишній форвард збірної України – за Корінтіанс.

Луческу "за", Суркіс – "проти"

При чому Тайсон та Мораєс могли опинитись не в Шахтарі, а в стані його заклятого суперника Динамо. У підписанні футболістів був особисто зацікавлений тренер киян Мірча Луческу.

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Втім, за інформацією журналіста, трансфер був зірваний зовсім не через небажання гравців повертатись в Україну або завищені фінансові апетити. Принципову позицію зайняло керівництво Динамо.

Президент "біло-синіх" навіть не розглядав їхні кандидатури через їх шахтарське минуле. До того ж, Мораєс некрасиво пішов з Динамо, коли відмовився продовжувати контракт у 2018 році і раптом опинився в Шахтарі.

Як Тайсон і Мораєс виступають в Бразилії

Відзначимо, що обидва бразильці нині не мають постійної ігрової практики на Батьківщині. Тайсон цього сезона зіграв всього 14 матчів в Серії А. в основному виходячи на заміну. Форвард же за весь 2022 рік зіграв всього 19 поєдинків за Корінтіанс.

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Правда, і у Динамо справи йдуть кепсько на початку сезону. Команда Луческу йде дев'ятою в УПЛ, програвши два матчі на старті. Також "біло-сині" вилетіли із Ліги чемпіонів, а також не здобули ані бала в Лізі Європи.