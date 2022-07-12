Динамо – Ліон: онлайн-трансляція товариського матчу

Київське Динамо у вівторок, 12 липня, зіграє два поспіль товариські матчі проти французького Ліона. Перша гра розпочнеться о 19:00.

Динамо в рамках підготовки до матчів кваліфікації Ліги чемпіонів домовилося про два матчі проти Ліона.

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Другий матч розпочнеться о 22:00 стадіоні "Стад П'єр Раджон" у Бургуен-Жальє. На цей матч Динамо вийде у такому складі: Бущан у ворота. В захисті зіграють Караваєв, Попов, Забарний та Кендзьора. У півзахисті – Шапаренко та Буяльський. За фланги відповідатимуть Вербіч та Циганков, а єдиним нападником буде Бєсєдін.

Нагадаємо, у першому матчі, який розпочався о 19:00, за Динамо зіграли: Бойко, Вівчаренко, Бурда, Сирота, Кравченко, Андрієвський, Шепелєв, Гармаш, Антюх, Ванат та Супряга. Ця гра закінчилася з рахунком 3:1 на користь киян, за яких забивали Антюх, Супряга та Волошин.

Як і інші міжнародні товариські матчі Динамо, ці ігри матимуть благодійний характер. Усі виручені кошти від продажу квитків будуть спрямовані на вирішення найбільших гуманітарних проблем, спричинених війною росії проти України.

Онлайн-трансляція другого матчу Ліон – Динамо