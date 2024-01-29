Підопічним СаШо потрібно реабілітуватись після поразки: онлайн-трансляція Динамо – Легія

Новий тиждень київське Динамо розпочинає новим спарингом на тренувальному зборі у Туреччині. 29 січня кияни проведуть контрольний матч проти варшавської Легії.

Стартовий свисток про початок матчу Динамо – Легія пролунає 29 січня о 16:00 (за київським часом). Це буде вже другим для підопічних Олександра Шовковського на закордонному зборі у Туреччині, де кияни готуються до другої частини сезону-2023/2024, повідомляє 24 Канал.

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Другий закордонний екзамен для команди Шовковського

Контрольний поєдинок відбудеться на стадіоні "Cornelia Diamond Sport Center".

Нагадаємо, що "біло-сині" не найкраще розпочали підготовку до відновлення чемпіонату. У першому контрольному матчі команда СаШо не лише не забила, а й взагалі програла супернику із Косово Балкані 0:2. У тій грі головний тренер киян дав пограти усім.

Відзначимо, що 29 січня суперник Динамо проведе одразу два спаринги. Вранці Легія зустрічається із чорногорським Будучност.

Варшавська Легія після 19-ти турів йде на 5-му місці турнірної таблиці польської Екстракляси, набравши 32 бали. Стільки ж у четвертого Ракува, за який виступає українець Владислав Кочергін.

Окрім цього у київського клубу заплановані ще 6 контрольних спарингів на зборах, останній із яких 17 лютого проти Шерифа із Молдови, який раніше очолював український спеціаліст Юрій Вернидуб.

Онлайн-трансляція Динамо Київ – Легія