"Це був непростий матч": тренер Лаціо оцінив перемогу своєї команди над Динамо в Лізі Європи

У середу, 25 вересня, стартувала Ліга Європи-2024/2025. В одному з поєдинків Динамо провело формально домашню зустріч із Лаціо.

Гості здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Всі свої голи вони забили в перші 35 хвилин матчу.

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Що сказав Бароні після матчу

Після гри головний тренер Лаціо прокоментував успішний виступ своєї команди. Марко Баронi похвалив підопічних, при цьому віддав належне й супернику, повідомляє TMW.

"Ми намагаємося грати в проактивний футбол, команда повинна атакувати та бити по воротах. Нам потрібно рухатися та бути компактними, тільки так ми можемо підтримувати чотирьох атакувальних гравців, і у команди це добре виходить.

Радий за команду, а також за окремих гравців. Я бачив бажання не пропустити. Динамо – сильна і якісна команда. Це був непростий матч", – сказав Бароні.

Цікаво. Зовсім іншої думки про виступ Динамо був Йожеф Сабо. Він розніс киян за поразку, а найбільше дісталося Миколі Шапаренку.

Зазначимо, що наступний поєдинок у Лізі Європи Лаціо зіграє проти Ніцци. Він відбудеться 3 жовтня о 19:45.