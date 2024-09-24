Динамо стартує в Лізі Європи: чого чекати від киян в битві проти нестабільного Лаціо

Київське Динамо не змогло пробитися до основної стадії Ліги чемпіонів, але продовжить виступи у єврокубках. Першим суперником команди Шовковського стане дворазовий чемпіон Італії.

У середу, 25 вересня, в Лізі Європи стартує основний раунд сезону 2024-2025. Єдиним представником України у цьому турнірі стане київське Динамо, повідомляє 24 Канал.

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Яскравий старт Динамо

Команда Олександра Шовковського у першому турі відіграє номінально "домашній" матч проти Лаціо. Кияни вдало зарекомендували себе у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Біло-сині" винесли сербський Партизан (6:2, 3:0) та на характері пройшли шотландський Рейнджерс (1:1, 2:0). Втім проти Зальцбурга Динамо виявилось безсилим – 0:2 у Польщі та 1:1 на виїзді.

Тим не менш, в чемпіонаті України підопічні Шовковського поки демонструють прекрасну ходу. Кияни виграли перші п'ять матчів в УПЛ, після чого розписали нічию із Рухом (0:0). Тим не менш, Динамо все одно лідирує в турнірній таблиці.

Оновлений Лаціо

Лаціо ж поки виглядає нестабільно. Влітку римляни попрощались із низкою лідерів накшталт Іммобіле, Феліпе Андерсона та Луїса Альберто. Крім того, у команді змінився тренер.

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Новий наставником "орлів" став екскоуч Верони Марко Бароні. При ньому римляни поки не відрізняються стабільністю – 2 перемоги, 1 нічия та 2 поразки у п'яти матчах. Як наслідок, в Серії А Лаціо поки лише восьмий, але відстань від лідера складає лише 4 бали.

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Очікувано, що у першому турі Ліги Європи фаворитом буде Лаціо. Проте шанси римлян не виглядає беззаперечними. Перемога підопічних Бароні оцінюється у 2,10, тоді як Динамо – у 3,90.

Коефіцієнт на нічию ж становить 3.20. При цьому експерти очікують на бодай три голи у матчі, вірогідність цього – 1,96. Також висока ймовірність і того, що заб'ють обидві команди – 1,76.

Напередодні старту в Лізі Європи у Динамо виникли певні кадрові проблеми. З обойми Шовковського через травми вилетіли Шепелєв, Волошин та Михайленко.

Під питанням і участь Дениса Попова. У Лаціо також є проблеми в атаці, адже римському клубу не допоможуть двоє основних гравців атаки – Кастельянос та Діа.

Де та коли дивитися. Матч Динамо – Лаціо відбудеться у середу, 25 вересня, в Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон". Пряма трансляція зустрічі буде доступна на ОТТ-платформі Megogo. Початок – о 22:00 за київським часом.

Історія зустрічей

Раніше Динамо та Лаціо двічі перетинались в єврокубках і успішними для киян їх не назвеш. У Лізі чемпіонів 1999-2000 кияни двічі програли римлянам – 1:2 на виїзді та 0:1 вдома.

Проте обидва клуби тоді пройшли у наступну стадію. Остання поки зустріч команд відбулась у сезоні 2017-2018 в 1/8 фіналу Ліги Європи. Динамо під керівництвом Олександра Хацкевича змогло вирвати нічию на "Стадіо Олімпіко" (1:1), але вже у Києві Лаціо взяло гору (2:0).