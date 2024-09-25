Динамо – Лаціо: де та коли дивитися дебютний матч киян в оновленій Лізі Європи

У середу, 25 вересня, київське Динамо розпочне свій шлях в Лізі Європи-2024/2025. Суперником "біло-синіх" буде римське Лаціо.

Гра відбудеться у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіон". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч

В Україні пряму трансляцію поєдинку Динамо – Лаціо ексклюзивно покажуть на медіасервісі "Megogo". Його можна буде переглянути на каналі "Megogo Футбол 1", який доступний за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Коментаторами цього матчу будуть Сергій Лук’яненко та Гліб Скрипченко. За годину до стартового свистка розпочнеться традиційна студія з ведучими Володимиром Кобельковим та Олександрою Кучеренко.

Їхніми гостями стануть колишні гравці збірної України Олександр Головко й Едуард Цихмейструк. Вони проаналізують усі моменти гри та поділяться прогнозами. Також глядачам у перерві та після матчу запропонують переглянути найцікавіші епізоди зустрічі.

До слова. Це буде п'ятий очний поєдинок між суперниками. Наразі перевагу мають "орли", які здобули три перемоги й одного разу було зафіксовано нічию.

Нагадаємо, що суперниками Динамо в Лізі Європи за підсумком жеребкування стали наступні клуби: Рома (Італія), Лаціо (Італія), Ференцварош (Угорщина), Реал Сосьєдад (Іспанія), Вікторія Плзень (Чехія), Хоффенхайм (Німеччина), РФШ (Латвія) та Галатасарай (Туреччина).