Динамо купило бразильського футболіста Вітіньйо

Динамо оголосило про перехід бразильського нападника Вітіньйо. Київський клуб уклав контракт з бразильцем в останній день трансферного вікна.

Дорогоцінний новачок Динамо

Вітіньйо перейшов у Динамо з бразильського клубу Атлетико Паранаенсе, вихованцем якого і є. Бразилець виступав за Атлетико останні 4 сезони.

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Контракт Вітіньйо з Динамо чинний на п'ять років.

За даними порталу Transfermarkt, Динамо заплатило за трансфер 6 мільйонів євро.

Що відомо про Вітіньйо