Обійшлися без найкращого бомбардира: Динамо познущалося над Колосом, зіпсувавши дебют тренеру

У неділю, 5 травня, в Києві відбувся матч між Динамо та Колосом. Підопічні Олександра Шовковського розгромили суперників, забивши п'ять голів.

Динамо – Колос 5:0

Голи: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаєв, 68, Волошин, 71

У першому колі динамівці втратили дорогоцінні очки в матчі з Колосом (1:1). Тож поєдинок у другій частині чемпіонату мав принципове значення для "біло-синіх", пише 24 Канал.

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Вибуховий другий тайм у виконанні Динамо

У звітному поєдинку тренерський штаб Динамо не міг розраховувати на свого найкращого бомбардира Владислава Ваната, який пропускав матч через перебір жовтих карток. Втім, столична команда з успіхом впоралася без забивного форварда.

У першому таймі нічого не віщувало розгрому. Ковалівці під керівництвом нового головного тренера Олександра Поздєєва впевнено захищалися.

Все змінилося на початку другого тайму. Спочатку центрбек Колоса Валерій Бондаренко зрізав м'яч у власні ворота після навісу Шапаренка.

Після цього голу гості розгубилися. Протягом чотирьох хвилин динамівці забили ще двічі. Результативними ударами відзначилися Ярмоленко та Буяльський.

Забезпечивши комфортну перевагу підопічні Шовковського не зупинилися, а забили ще двічі. Кабаєв та Волошин довели рахунок до непристойного.

У підсумку арбітр зафіксував перемогу столичної команди з рахунком 5:0.

Відеоогляд матчу Динамо – Колос