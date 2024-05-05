Обійшлися без найкращого бомбардира: Динамо познущалося над Колосом, зіпсувавши дебют тренеру
У неділю, 5 травня, в Києві відбувся матч між Динамо та Колосом. Підопічні Олександра Шовковського розгромили суперників, забивши п'ять голів.
Динамо – Колос 5:0
Голи: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаєв, 68, Волошин, 71
У першому колі динамівці втратили дорогоцінні очки в матчі з Колосом (1:1). Тож поєдинок у другій частині чемпіонату мав принципове значення для "біло-синіх", пише 24 Канал.
Читайте також Полісся втратило шанс наздогнати Рух: "вовки" в більшості розписали нічию із Зорею
Вибуховий другий тайм у виконанні Динамо
У звітному поєдинку тренерський штаб Динамо не міг розраховувати на свого найкращого бомбардира Владислава Ваната, який пропускав матч через перебір жовтих карток. Втім, столична команда з успіхом впоралася без забивного форварда.
У першому таймі нічого не віщувало розгрому. Ковалівці під керівництвом нового головного тренера Олександра Поздєєва впевнено захищалися.
Все змінилося на початку другого тайму. Спочатку центрбек Колоса Валерій Бондаренко зрізав м'яч у власні ворота після навісу Шапаренка.
Після цього голу гості розгубилися. Протягом чотирьох хвилин динамівці забили ще двічі. Результативними ударами відзначилися Ярмоленко та Буяльський.
Забезпечивши комфортну перевагу підопічні Шовковського не зупинилися, а забили ще двічі. Кабаєв та Волошин довели рахунок до непристойного.
У підсумку арбітр зафіксував перемогу столичної команди з рахунком 5:0.
Відеоогляд матчу Динамо – Колос
- Динамо скоротило відставання від Шахтаря до одного балу, але "гірники" ще можуть відновити перевагу, якщо обіграють Чорноморець.
- Колос в турнірній таблиці займає 9-ту сходинку. Команда з Київщини набрала 29 очок у 26 матчах.