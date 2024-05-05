Спробують визначити сильніших після нічиї: онлайн-трансляція матчу Динамо – Колос

У неділю, 5 травня, продовжуються матчі 27-го туру чемпіонату України. В одному з них зустрінуться Динамо і Колос

На стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського кияни прийматимуть Колос. Стартовий свисток пролунає о 15:30, пише 24 канал.

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Чи визначать команди переможця

Наразі Динамо посідає другу позицію в турнірній таблиці УПЛ. Кияни заробили 60 балів і на 4 очка відриваються від Шахтаря. Минулий матч "біло-сині" зіграло в межах перенесеного 5-го туру чемпіонату України з рівненським Вересом. Кияни розгромили гостей з рахунком 3:0.

Колос посідає 9 сходинку в УПЛ. Команда з Ковалівки здобула 29 очків, таку ж кількість балів має і Чорноморець, який на 10 місці. Колос на 1 очко відстає від Ворскли. У минулому поєдинку Колос зіграв в нічию з Олександрією (0:0).

У разі програшу Динамо в будь-якому випадку залишиться на другій позиції, а от Колос має шанси, як покращити своє становище в УПЛ, так і погіршити.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Динамо – Колос

До слова, 5 травня відбудуться також матчі Полісся – Зоря (13:00) та Шахтар – Чорноморець (18:00).