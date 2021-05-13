Динамо – переможець Кубку України 2021 року: відео

У четвер, 13 травня, в Тернополі Динамо та Зоря зіграли у фіналі Кубка України з футболу. Переможець у зустрічі лідерів чемпіонату України визначився у додатковий час.

Динамо – Зоря 1:0 ДЧ

Гол: Циганков, 98

Нереалізований пенальті: Циганков, 105

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Перед матчем

Кілька днів тому завершився чемпіонат України. До фінішу національної першості кияни прийшли на першій позиції, завоювавши чемпіонське звання, а "чорно-білі" стали бронзовими призерами.

В рамках Кубка України суперники тричі протистояли один одному (два рази на стадії 1/8 фіналу і один раз – в 1/4 фіналу), і "біло-сині" незмінно залишали луганчан за бортом турніру.

В останніх 7 матчах з "Динамо" луганчани чотири рази відбирали очки у киян (1 перемога і 3 нічиї). У першому колі чемпіонату, що завершився, команди на НСК "Олімпійський" команди зіграли внічию з рахунком 1:1 (результативними ударами відзначилися Владислав Кочергін і Беньямін Вербич). А в Запоріжжі Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:0 (голи забили Артем Бесєдін і Сергій Сидорчук).

Агресивний початок

На старті матчу стався неприємний епізод для Динамо. Артем Громов у єдиноборстві випадково наступив на руку Віталію Миколенку, якийсь зі сльозами на очах не зміг продовжити поєдинок.

На 20-й хвилині Зоря створила небезпечну комбінацію у матчі. Жуніньо пройшов всю оборону киян по лівому флангу, увірвався в штрафну. Але сильно зробив простріл, на який ніхто не зміг відгукнутися.

Динамо одразу відповіло: після скидки Бесєдіна Буяльський з центру штрафного майданчика пробив набагато вище воріт.

Наприкінці першого тайму "біло-сині" створили перший небезпечний момент. Бесєдін пробив від лінії штрафного трохи правіше центру в дальній кут – Васіль в стрибку відбив м'яч.

Зоря за мить також змарнувала супершанс. Юрченко навісив зі штрафного з лівого флангу, і Фаворов головою пробив трохи вище воріт.

Герой другого тайму – Нікола Васіль

Після перерви кияни ледь не відкрили рахунок у зустрічі. Шапаренко обробив м'яч у штрафній, пробив у дальню дев'ятку. Але м'яч потрапив у поперечину, врятувавши Зорю.

На 62-й хвилині Циганков з правого флангу виклав м'яч під удар набігаючого Бесєдіну, який з центру штрафного майданчика пробив невдало.

Наприкінці основного часу Караваєв розвинув атаку своєї команди. Віддав пас на лівий фланг, де Родрігес відразу навісив за спини захисника. Нападник Динамо пробивав головою в ближній кут, але Васіль знову зробив фантастичний сейв.

У підсумку, команди зіграли у основний час з рахунком 0:0. на Вболівальників чекали овертайми.

Переможний гол Циганкова

На 98-й хвилині Динамо вирвало перемогу в матчі. Родрігес справа увірвався в штрафну Зорі і прострілив, Буяльський пропустив, а Циганков з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота.

Відео голу Циганкова

Наприкінці першого екстратайму "біло-сині" могли зняти усі питання про переможця матчу, коли Жуніньо зачепив Буяльського в куті штрафного і заробив пенальті у власні ворота. Воротар луганчан Васіль відбив удар Циганкова з 11-метрової позначки. У правий кут від воротаря пробивав Віктор.

Другий екстратайм Динамо також почало з небезпречного моменту – після навісу Караваєва з лівого флангу Буяльський головою пробив поруч зі штангою.

На 110-й хвилині Циганков знову був на ударній позиції, але упускає черговий шанс. Вище воріт пробиває віце-капітан киян.

У підсумку, Динамо вибороло останній трофей у сезоні 2020/21 року, та стало абсолютним чемпіоном України. На рахунку команди Мірчі Луческу у сезоні, що минув, Суперкубок України, Кубок України та звання чемпіонів України.

Динамо 13 раз виграло Кубок України і зрівнялося з Шахтарем. Зоря ж програла свій другий фінал

Динамо – Зоря відеоогляд