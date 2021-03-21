Динамо завдяки дублю Караваєва розгромило Рух і скористалося осічкою Шахтаря: відео

Київське Динамо у неділю, 21 березня, впевнено перемогло львівський Рух у рамках 19 туру УПЛ. Перемогу лідеру УПЛ принесли два голи Олександра Караваєва та точний удар Сідклея.

Динамо – Рух 3:0

Голи: Караваєв, 59, 90+1, Сідклей, 86

Нереалізований пенальті: Де Пена, 10 (Динамо)

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Перед матчем Динамо, яке лідирує у турнірній таблиці, втратило двох ключових футболістів. Артем Бєсєдін і Віктор Циганков пропускали гру через травми.

Попри кадрові втрати кияни вже в дебюті поєдинку отримали шанс вийти вперед. Віталій Миколенко завдав удар у напрямку воріт Бандури й влучив у руку Карасюка – пенальті. Та удар з позначки не зміг реалізувати Де Пена. Удар уругвайця спокійно відбив голкіпер.

Відео пенальті Де Пени

Другий шанс відзначитися Динамо мало аж на 37 хвилині. Супряга отримав м'яч перед штрафним та вирішив пробити на силу. Та м'яч пролетів над воротами. Через 3 хвилини "біло-сині" заробили перспективний штрафний. Та Микола Шапаренко пробив над воротами.

Водночас Рух за весь перший тайм не створив жодного моменту. На перерву команди пішли за нулів на табло.

Після перерви саме Рух був близьким, щоб відкрити рахунок у грі. Досвідчений Валерій Федорчук не знайшов продовження атаки та розрядив гармату. Георгій Бущан не без проблем відбив м'яч на кутовий.

На 59 хвилині Динамо вдалося відзначитися голом. Віталій Миколенко прострілив з лівого флангу й м'яч опинився у Караваєва після того, як Мисик не зміг його вибити. Караваєв відразу пробив та вивів Динамо вперед.

Відео голу Караваєва

Наприкінці матчу переконливу перемогу Динамо принесли захисники. Спершу на 86 хвилині Миколенко зробив рейд у штрафний та прострілив на Сідклея. Бразилець забив свій перший гол після повернення у Динамо.

У компенсований час остаточним рахунок 3:0 зробив Караваєв. Денис Попопв прорвався до штрафного львів'ян та віддав пас на партнера. Караваєв спокійно переправив м'яч у порожні ворота!