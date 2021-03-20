Динамо спробує реабілітуватися за Лігу Європи: прогноз букмекерів на матч з Рухом

Київське Динамо після вильоту з Ліги Європи спробує реабілітуватися перед власними фанатами на внутрішній арені. У неділю, 21 березня, Динамо прийме львівський Рух у 19 турі УПЛ.

Підопічні Мірчі Луческу впевнено лідирують у турнірній таблиці чемпіонату України. Кияни вже набрали 43 очки та на 4 бали випереджають донецький Шахтар.

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Водночас Рух набрав усього 13 очок та веде боротьбу за виживання. Команда Івана Федика всього на 1 бал випереджає Львів, який перебуває на останньому місці.

Динамо – Рух: прогноз Favbet

На офіційному рівні шляхи Руху й Динамо перетиналися всього один раз в історії команд. Клуби зустрілися у жовтні 2020 року у рамках УПЛ. Кияни відсвяткували перемогу на класі з рахунком 2:0.

Цього разу Динамо також фаворит зустрічі. Перемогу "біло-синіх" букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,15. Водночас на звитягу львів'ян букмекери пропонують коефіцієнт 21.

Рух вже зупиняв гранда українського футболу. У першому колі УПЛ львів'яни вирвали нічию у Шахтаря. Коефіцієнт на те, що гра з Динамо також завершиться нічиєю – 7,40.

Динамо за 18 турів забило 38 голів, що приблизно 2,1 гола за гру. Коефіцієнт 2,09 на індивідуальний тотал Динамо більше 2.5. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,51 на індивідуальний тотал Руху більше 0.5.

Поєдинок Динамо – Рух відбудеться на НСК "Олімпійський". Початок гри о 17:00.