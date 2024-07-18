Новачок Динамо поділився очікуваннями від матчу Ліги чемпіонів проти Партизану

Півзахисник Олександр Піхальонок перейшов цього літа з Дніпра-1 у Динамо Київ. Футболіст вже виступав у єврокубках, але з колишнім клубом йому не вдавалось далеко пройти.

Новоспечений гравець Динамо Олександр Піхальонок розповів завдяки яким аспектам кияни можуть перемогти сербський Партизан у в рамках другого кваліфікаціного раунду Ліги чемпіонів. Футболіст вважає, що це буде важкий матч.

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Поєдинок між Динамо та Партизаном

Олександр має думку, що у матчі буде багато силової боротьби, адже це звичний стиль гри сербів. Киянам важливо не програти у цьому аспекті, щоб розраховувати на позитивний результат.

Футболіст заявив, що сербам навряд допомже те, що перший офіційний матч в сезоні вони зіграють раніше. У такому матчі треба битись до кінця, не жаліти себе з першої до останньої хвилини.

Налаштування повинно бути завжди, у кожному матчі має бути стовідсоткова самовіддача. Якщо говорити про кваліфікацію – найважче проходити першого суперника,

– сказав Піхальонок.

Перший матч кияни зіграють, у вівторок, 23 липня, в польському місті Люблін. Початок матчу о 21:00 за київським часом. Матч-відповідь відбудеться у Белграді на стадіоні Партизану, у середу, 31 липня. Гра відбудеться без глядачів через санкції для сербів від УЄФА. Матч почнеться також о 21:00 за київським часом.

3 липня Партизан приїздив у столицю ворожої країни, щоб зіграти з місцевою командою у так званому "братському кубку". Нагадаємо, що з початком війни в України російські команди відсторонили від участі в міжнародних та європейських турнірах.

У разі проходу далі колектив Олександра Шовковського очікують так потенційні суперники як Рейндежрс, Славія Прага, Ред Булл Зальцбург або Юніон Сен-Жиллуаз чи Твенте.

Якщо Динамо не зможе обіграти Партизан, то столичний клуб потрапить у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи.