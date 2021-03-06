Динамо – Минай: де дивитись матч УПЛ

Динамо 7 березня зіграє вдома проти Минаю у рамках 17 туру УПЛ. Переглянути цей матч можна буде на стадіоні, по телебаченню, так і онлайн.

Динамо – Минай: де дивитись

Матч між Динамо та Минаєм перенесли з Ужгорода у Київ. Тепер кияни гратимуть за підтримки рідних трибун на НСК "Олімпійський". Головний арбітр поєдинку дасть стартовий свисток о 14:00.

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У прямому ефірі матч буде транслюватися на телеканалі "2+2". Також протистояння можна буде переглянути на ютуб-каналі Football Fub. Перед матчем буде проведена студія, яка розпочнеться о 13:00, де обговорюватимуть шанси команд на перемогу у цій зустрічі. До слова, пряма трансляція поєдинку буде доступна лише на території України.

Історія протистоянь та ситуація у таблиці УПЛ

Динамо підходить до матчу у статусі фаворита. Кияни тричі поспіль перемагали Минай в УПЛ, забивши у ворота команди з Закарпаття 9 голів. Натомість клуб Василя Кобіна лише одного разу змушував голкіпера столичного клубу виймати м'яч з власних володінь.

До цього матчу футболісти київського клубу є лідерами УПЛ у цьому сезоні. Вони випереджають найближчого конкурента Шахтаря на 4 очки. Минай йде 12-м серед 14 команд, у їх активі лише 13 пунктів.

Динамо – Минай онлайн-трансляція