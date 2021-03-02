Які шанси в Колоса зупинити Динамо: прогноз на матч 1/4 фіналу Кубка України

Жеребкування Кубка України сезону-2020/2021 звело київське Динамо та Колос на стадії 1/4 фіналу. Поєдинок між командами відбудеться у середу, 3 березня, у Києві на НСК "Олімпійський".

Динамо та Колос проведуть 6 офіційний матч між собою. В активі Динамо три перемоги. Однак у двох попередніх матчах киянам не вдалося перемогти підопічних Руслана Костишина.

До речі Динамо розгромило на виїзді Львів, забивши чотири голи: відео

В останньому турі УПЛ сезону-2019/2020 кияни програли з рахунком 2:0. Через поразку Динамо ледь не втратило шанс вийти у Лігу чемпіонів. У новому сезоні матч між командами завершився скандальною нічиєю 2:2.

Динамо – Колос: прогноз Favbet

На думку букмекерів, Динамо – фаворит кубкового протистояння. Перемогу підопічних Мірчі Луческу в основний час оцінюють коефіцієнтом 1,29.

Натомість Колос – андердог протистояння. Звитягу гостей із села Ковалівка в основний час букмекери оцінюють коефіцієнтом 9,50. Якщо ж основний час завершиться нічиєю – коефіцієнт 5,80.

У компанії Favbet оцінили шанси команд вийти у півфінал. Коефіцієнт на те, що Динамо, яке є чинним володарем Кубка України, вийде у півфінал – 1,13. Прохід "колосків" у півфінал оцінений коефіцієнтом 6.

В останніх матчах за Динамо роззабивався Артем Бєсєдін. На рахунку форварда три голи. У компанії Favbet пропонують коефіцієнт 1,70, що Артем засмутить Колос.

У таборі суперника Динамо букмекери виділяють Володимира Лисенка. Гол гравця Колоса у ворота Динамо оцінений коефіцієнтом 3,75.

Поєдинок Динамо – Колос розпочнеться о 17:00.