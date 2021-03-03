Динамо тільки по пенальті перемогло Колос та вийшло в 1/2 фіналу Кубка України

Динамо та Колос зіграли матч 1/4 фіналу Кубка України сезону-2020/2021. Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, то ж Динамо вибороло путівку у півфінал тільки в серії пенальті.

Динамо – Колос 0:0 (4:3 по пенальті)

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Нулі в основний час

Зі старту поєдинку Динамо та Колос запропонували інтенсивний футбол. Гості з Ковалівки не боялися позиційно атакувати, з чим Динамо іноді справлялося дещо панічно.

Втім, першу загрозу в матчі створило саме Динамо. Сергій Сидорчук відпасував на Віктора Циганкова, який увійшов у штрафний та пробив зі зручної лівої ноги. Та м'яч пролетів повз ворота.

На 22 хвилині гри автора першого гострого моменту спіткала невдача… Віктор Циганков зазнав ушкодження і покинув поле. Віктора замінив Жерсон Родрігес.

Наступного моменту довелося чекатися до 36 хвилини, коли Віталій Миколенко здійснив навіс у штрафний на Караваєва. Той пробив злету, але не влучив у площину воріт.

На 65 хвилині на полі спалахнули пристрасті. Де Пена ударом через себе вибив м'яч у штрафному, вдаривши Золотова. Арбітр мав усі підстави призначити пенальті, але прийняв інше рішення.

Епізод обурив наставника Колоса Руслана Костишина. Той побіг сперечатися, за що отримав вилучення. Натомість Мірча Луческу майже одразу зняв Де Пену з гри, випустивши Богдана Лєднєва.

У середині другого тайму Динамо вдалося притиснути Колос до воріт. Свої моменти мали Лєднєв та Шапаренко, однак відправити м'яч у сітку воріт Волинця так і не вдалося.

На 86 хвилині вирвати перемогу для Динамо міг Бєсєдін. Артем уникнув офсайду та увірвався у штрафний Колоса. Нападник відразу пробив низом у дальній кут, але не влучив. Через хвилину Артем отримав ідентичний момент, та цього разу Колос врятував Волинець.

Уже в компенсований час двічі воротам Колоса загрожував Лєднєв. Богдану довірили пробити два штрафні, однак Волинець впевнено відбив удари гравця Динамо. В основний час команди так і не змогли визначити сильнішого.

Додатковий час

У першому екстратаймі командам також не вдалося відзначитися голами, тому наступні 15 хвилин були вирішальними у грі. Відразу після невеликої перерви момент мало Динамо.

Після прострілу з правого флангу на ударній позиції опинився Супряга. Та Владислав не дотягнувся до м'яча й апелював до арбітра, що суперник порушив правила.

Команди відверто догравали матч і майже пішки пересувалися по полю. У підсумку навіть після 120 хвилин бодай одного голу глядачі на НСК "Олімпійський" не побачили.

Перемогу та вихід у півфінал у серії пенальті здобуло Динамо. За рахунку 3:3 команди змарнували по дві спроби, при чому Колос від перемоги відділяв всього один гол.

Однак Денис Бойко двічі відбив пенальті, а Колос змарнував останню спробу.