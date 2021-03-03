Київське Динамо та Колос у середу, 3 березня, зіграють поєдинок 1/4 фіналу Кубка України з футболу сезону-2020/2021. Поєдинок можна переглянути онлайн, не покидаючи сайт Спорт 24.

Матч Динамо – Колос відбудеться у Києві на НСК "Олімпійський". Початок кубкової гри о 17:00.

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По телебаченню поєдинок покаже телеканал "2+2". Разом з тим, гру можна переглянути онлайн на ютуб-каналі Динамо або ж FootballHub.

Динамо – Колос: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Кубка України

Динамо та Колос вперше в історії зустрінуться у Кубку України. До цього команди провели 5 офіційних матчів у чемпіонаті України. Статистична перевага за Динамо – 3 перемоги, 1 нічия та 1 поразка.

Зауважимо, що стадія 1/4 фіналу Кубка України стартувала матчем Верес – Зоря. Першою до півфіналу пройшла Зоря. 3 березня, окрім гри Динамо з Колосом, відбудуться ще 2 матчі чвертьфіналу:

Агробізнес – Шахтар

Дніпро-1 – Олександрія

Жеребкування півфіналу Кубка України відбудеться вже у четвер, 4 березня.