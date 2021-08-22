Динамо завдяки дублю Буяльського розтрощило Десну та очолило УПЛ: відео
Джерело:24 канал
Динамо та Десна зустрілися 22 серпня у центральному матчі 5 туру української Прем'єр-ліги. Кияни здобули переконливу перемогу та очолили турнірну таблицю УПЛ.
Динамо – Десна 4:0
Голи: Буяльський, 30, 56, Циганков, 37, Завійський, 78 (авт)
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Динамо досить агресивно розпочало поєдинок: кияни демонстрували інтенсивний футбол і пресингували суперника. Десні було складно вийти з-під пресингу.
За стартові 15 хвилин гри команди обмінялися декільком непоганими ударами по воротах одне одного, проте серйозної загрози вони не несли.
Перший справді гострий момент виник у Динамо на 16 хвилині. Циганков вирішив у дотик пробити з-за меж штрафного. Віктор спрямовував м'яч у нижній кут, але зовсім трішки не влучив.
Свій момент на 22 хвилині мала Десна. Після удару Калітвінцева ледь у воротах Динамо не відзначився Тотовицький. Півзахиснику забракло декількох сантиметрів, щоб переправити м'яч у сітку воріт Бойка.
Динамо відповіло ще одним небезпечним ударом з-за меж штрафного. Цього разу після передачі від Кендзьори пробив Сидорчук. Здавалося, що м'яч летить у "дев'ятку", але ні!
Шедевр Буяльського
Тиск Динамо рано чи пізно мав втілитися у результат, тим паче, що Десна надто сіла в оборону.
На 30 хвилині киян вивів вперед Віталій Буяльський. Півзахисник отримав передачу між лініями та наважився на дальній удар. Буяльський, мов рукою поклав м'яч у верхній кут.
Відео голу Буяльського
Після пропущеного голу Десна відразу могла зрівнювати рахунок. Картушов у штрафному Динамо замкнув передачу з правого флангу. Киян врятувала дивовижна реакція Бойка!
На 34 хвилині на футбольному полі спалахнули пристрасті. Антюх вдало зіграв на межі офсайду, але не переграв Литовку у ближньому бою. Першим на добиванні був Буяльський, якого "скосив" Сафронов.
Захисник Десни підвівся з газону, розуміючи, що порушив правила. Та арбітр Ігор Пасхал не зупинив гру й Буяльський побіг за ним. Віталій спершу "випросив" собі жовту картку, а після використання системи VAR і пенальті у ворота чернігівців.
Удар з позначки впевнено реалізував Віктор Циганков!
Відео голу Циганкова
- Відразу по перерві за Динамо в офіційному матчі дебютував білоруський нападник Ілля Шкурін. Він переїхав у Київ з московського ЦСКА.
Розгром у другому таймі
Першу нагоду відзначитися у другому таймі мало Динамо. Буяльський не знайшов ідеї для продовження атаки через пас і потужно вистрілив здалеку. М'яч після удару Віталія небезпечно закрутився від воріт.
На 56 хвилині Динамо збільшило перевагу в рахунку. Нестримний Буяльський скористався невдалим пасом Завійського на власного голкіпера. Буяльський спіймав м'яч на ногу та прошив Литовку – 3:0!
Відео другого голу Буяльського
Десна відразу відповіла непоганим моментом у Болбата. Сергій з пристойної дистанції сильно пробив по центру: Бойко з другої спроби зафіксував м'яч у руках.
На 71 хвилині новачок Динамо Шкурін мав свій перший момент. Ілля дуже легко позбувся суперника й потужно пробив по воротах. На жаль для білоруса, м'яч пролетів над поперечиною.
Через 7 хвилин рахунок став непристойним. Після подачі з кутового на ворота Десни Шкурін виграв верхову дуель та пробив. М'яч летів повз ворота, але гравець Десни Завійський спрямував його у сітку – 4:0! На цьому Динамо зупинилося.
Відео автоголу Завійського
- Завдяки впевненій перемозі Динамо з 13 очками очолило турнірну таблицю. Шахтар та Десна програють киянам всього одне очко.