Динамо – Десна: де дивитися онлайн матч УПЛ
21 серпня 2021 , 22:00Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У неділю, 22 серпня, відбудеться матч 5-го туру української Прем'єр-ліги, в якому київське Динамо прийматиме чернігівську Десну. В Україні цю зустріч можна переглянути онлайн, а також по телебаченню.
Динамо – Десна: де дивитися
Пряма онлайн відеотрансляція матчу відбудеться на телеканалі "2+2". Початок – 21:25.
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Також прямий ефір можна знайти в Інтернеті: на YouTube-каналі FootBallHab. Онлайн-трансляція буде доступна на Спорт24 згодом.
Перед матчем
- У минулому сезоні Десна видала катастрофічний фініш, всього 2 очки в п'яти зустрічах, через це клуб випав з єврокубкової п'ятірки. Мабуть, це серйозно розлютило футболістів, так можна пояснити чотири перемоги поспіль на старті цього чемпіонату.
- Динамо впевнено розпочало сезон, вигравши три поєдинки з трьох, зазнавши при цьому проблеми тільки проти Зорі – 2:1. В останньому турі кияни повинні були грати в гостях проти Інгульця, але клуби домовилися, що гра пройде в столиці. Всі очікували набору чергових трьох очок, однак, Динамо примудрилося втратити очки з аутсайдером – 1:1.
- В очних протистояннях у Динамо мінімальна перевагу, більше того, кияни не можуть обіграти суперника в двох офіційних зустрічах поспіль. Обидва поєдинки минулого чемпіонату завершилися внічию – 0:0 і 1:1.